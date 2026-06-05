ブラウェアも新色登場！コンビニエンスウェア夏の新作を徹底チェック

ファミリーマートのオリジナルアパレルブランド「コンビニエンスウェア」から、夏のおしゃれと快適さを両立する新商品が登場します。ブランド初となる綿麻シリーズをはじめ、人気のブラウェア新色やアウターTシャツ、リブタンクトップなど、初夏から秋まで活躍するアイテムが勢ぞろい。毎日のコーディネートに取り入れやすいデザインと手頃な価格も魅力です♡

ブランド初の綿麻シリーズが登場

今回の注目は、コンビニエンスウェア初となる「綿麻シリーズ」です。天然素材ならではの軽やかな風合いで、リラックス感のある着こなしが楽しめます。

綿麻 開襟シャツ



価格：2,990円（税込）

綿麻素材を使用した開襟シャツ。高級感のあるくるみボタンがアクセントになっています。イージーパンツとのセットアップも可能です。

カラー：くろ／ストライプ（サイズ：M／L）

綿麻 イージーパンツ



価格：2,990円（税込）

裾を絞れる仕様で、リラックス感と動きやすさを両立。開襟シャツやシャツコートと同素材で統一感のあるコーデが完成します。

カラー：くろ／ストライプ（サイズ：M／L）

綿麻 シャツコート



価格：3,990円（税込）

羽織りとしてはもちろん、ワンピース感覚でも着用できる万能アイテム。くるみボタンが上品な印象を演出します。

カラー：くろ／ストライプ（サイズ：M）

※ストライプ柄は茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県（一部）、山梨県、長野県、静岡県限定展開です。

ブラデリスニューヨークのノンワイヤーブラが進化！夏を快適にする新作登場

ブラウェアや夏の定番アイテムも充実

ブラウェア



価格：2,290円（税込）

人気のブラウェアには、夏らしいシーズンカラーが仲間入りしました。

カップ付きブラとウェアを一体化した人気商品。縫い目が肌に当たりにくく、インナーとしてもトップスとしても活躍します。

カラー：セノーテブルー／ピンクタコス（サイズ：M／L）

※ピンクタコスはファミマオンラインおよび一部地域限定販売です。

アウターTシャツ



価格：1,498円（税込）

100％綿素材を使用した男女兼用Tシャツ。抗菌防臭加工付きで夏場も快適です。

カラー：テラコッタ／ダークネイビー／ターコイズ／フォレストグリーン（サイズ：M／L／XL）

婦人リブタンクトップ



価格：1,298円（税込）

USAコットンを使用したリブタンクトップ。インナーにも一枚着にも使いやすく、関東地方・東海地方限定で展開されます。

カラー：しろ／くろ（サイズ：M／L）

小物まで夏仕様にアップデート

ショートソックス



価格：429円（税込）

つま先とかかとに補強糸を使用し耐久性をアップ。抗菌防臭加工も施されています。

カラー：ターコイズ／フラワートルティーヤ（サイズ：22～25cm／25～28cm）

超軽量傘



価格：2,990円（税込）

約92gという驚きの軽さを実現した人気アイテム。鮮やかなオレンジカラーが雨の日の気分を明るくしてくれます。

カラー：オレンジ（サイズ：親骨50cm）

この夏のワードローブに加えたい注目アイテム

コンビニエンスウェアの新作は、デザイン性だけでなく機能性や着心地にもこだわったアイテムばかり。特に初登場の綿麻シリーズは、セットアップでも6,000円以下という手頃な価格が魅力です。

ブラウェアの新色や夏らしい小物も揃い、毎日のコーデをもっと快適に楽しめそう♪ファミリーマートで気軽に購入できるので、ぜひお気に入りを見つけてみてください。