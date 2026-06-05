あいみょんが、メジャーデビュー10周年記念として初のベストアルバム『AIMYON BEST ALBUM - 唇を追え！ -』を9月9日にリリース。本日より、全国のCDショップなどで予約受付が一斉にスタートした。

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本作には、2016年リリースのメジャーデビューシングル『生きていたんだよな』から2025年リリースの『スケッチ / 君の夢を聞きながら、僕は笑えるアイデアを！』までの全シングル曲とカップリング曲が収録される。

CDは3枚組となり、Disc-1とDisc-2には「マリーゴールド」「裸の心」「君はロックを聴かない」といった全24曲を収録。Disc-3にはカップリング曲など、独自の感性による全18曲が選りすぐられている。

初回限定盤には、新曲「今日は晴れ、肌寒い。私は家、ギターを弾く。」を収めた“SPECIAL BONUS CD”が付属。パッケージは12インチレコードサイズの特別仕様となっており、同サイズの大型ブックレットも同梱される。

また、現在5カ月連続リリース中のアナログ盤にも封入されている“あいみょん10th Anniversary Card”が本作にも封入。カード記載のQRコードを読み込むと、特典がもらえるキャンペーンに参加可能となり、10周年にふさわしいスペシャルな特典が今後発表される予定だ。

公開されたジャケット写真は、あいみょんのメジャーデビュー以降すべての作品のアートワークを手がけるとんだ林蘭がアートディレクションを担当。広大な砂漠の中で“唇型の乗り物”に乗った探検隊姿のあいみょんや、顔が唇型になった犬のような生き物が描かれた、冒険心と遊び心のあるアートワークに仕上がっている。

あわせて、ティザー映像『この曲歌えるかな？チャレンジ！！』も公開。ベストアルバムのリリースにちなみ、自身の楽曲の“サビドン！クイズ”に一発撮りで挑戦している。

・あいみょん コメント

デビューした時から、シングル1枚1枚が、アルバムの1枚1枚が自分の名刺代わり！と思って「こういう者です、良かったら聴いて下さい」という気持ちでCDを作ってきました。気づけば10年が経とうとしていて、歳も重ねて、歌声も言葉の表現も変化していると感じるし、本当に喜怒哀楽いろんな事がありました。でも、変わらないのはいつだって自分の作りたい音楽を作っている事。自分の中から溢れる言葉やひらめきを信じてる事。音楽が楽しくて、大好きな事です。もちろん私1人では踏み込めなかった10年、たくさんの感謝と大切な思い出が詰まったベストアルバムができました。私の音楽が初めましての人も、そうじゃない人も改めて、あいみょんです、良かったら聴いて下さい！

（文＝リアルサウンド編集部）