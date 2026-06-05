EBiDANが、8月13日から16日に国立代々木競技場 第一体育館にて開催するライブ『EBiDAN THE LIVE 2026 15th Anniversary』のシャッフルユニットを解禁した。

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今回のシャッフルユニットは、大至急、ALUK、METCHA★EEYAN、Sakanashimaaji、GAKUE N' ONLY、原因は自分にハグ。、PUNNiiS、RICEx、Jugyonelの9組が登場。各公演ごとに異なるグループとメンバーによる、本公演限定の特別な出会いとなる。

また、8月11日にリリースする15周年記念シングル『Yes! 東京』の15周年盤に収録される「Yes! 東京」のリミックスを手掛けるアーティストも発表された。ヒャダイン、Matt Cab、THE LUV BUGSがキュレーションに参加し、韓国出身のプロデューサー Norや、DJ／プロデューサーの前澤、Kakulyの3名を加えた計5アーティストが、それぞれ独自の手法でリミックスする。

さらに、本作のCD予約購入者を対象とした個別オンライントーク会の開催も発表。対象のCDショップにて期間内に予約／購入すると、個別オンライントーク会へ応募できるシリアルナンバーが配布される。

くわえて、店舗別購入者特典の絵柄も公開。個別オンライントーク会の詳細や特典の絵柄などは特設サイトにて確認できる。

・EBiDAN代表コメント 超特急 タカシ

EBiDAN15周年のタイミングで、錚々たるアーティストの方々にRemixをしていただき光栄です。其々の輝き方で展開をしていくYes! 東京 Special Remix是非聴いて欲しいんやで！タカシやで‼️

（文＝リアルサウンド編集部）