『ストリートファイター6』のリーグ制大会「第7期 TOPANGA CHAMPIONSHIP（トパンガ チャンピオンシップ）」が、6月10日に開幕することが発表された。

【画像あり】総勢36名によるリーグ戦 出場選手一覧

主催はeスポーツ事業を手がける株式会社CELLORB。本戦リーグの全試合は、同社が自社開発するPPV（ペイ・パー・ビュー）プラットフォーム「Wizfan（ウィズファン）」にて配信される。本大会はCAPCOM公認大会となる。

「TOPANGA CHAMPIONSHIP」は、「長期戦」システムを取り入れた『ストリートファイター』シリーズのリーグ制大会で、オンライン予選、オンライン本戦リーグ、オフライン決勝で構成される。じわじわと戦況が変わっていく長期戦により、格闘ゲームファンがゲームを最大限に楽しめる大会として開催されてきた。

オンラインで行われる本戦リーグには、前大会に参加した26名の選手に加え、8名の招待選手、オンラインオープン予選を勝ち抜いた2名が参加する。今大会では海外から世界トップクラスのプレイヤーであるLeSharとMenaRDが参戦する。

各選手は前大会の成績に応じて「BEGINNING STAGE」と「ADVANCED STAGE」に振り分けられ、総勢36名による計16日間のリーグ戦が実施される。「ADVANCED STAGE」を勝ち抜いた7名による決勝「FINAL STAGE」は、8月21日から3日間の開催が予定されている。

本大会の賞金総額は、前大会の400万円から大幅に増額され、過去最大規模となる1,500万円（優勝賞金1,000万円）に拡大した。これは単一タイトルにおける賞金総額、および優勝賞金額として、格闘ゲームにおけるパブリッシャー（ゲーム開発・販売元）主催以外の国内大会として過去最高額となる。

6月10日から行われるオンライン本戦「BEGINNING STAGE」では、出場選手27名が抽選によってBLUE、RED、YELLOWの3つのDIVISIONに振り分けられ、各DIVISIONの上位3名が「ADVANCED STAGE」に進出する。

なお、オフライン（有観客）でのFINAL STAGEの実施については現時点で未定となっており、開催有無や詳細は決定次第、公式Xにて案内される。

（文＝リアルサウンドテック編集部）