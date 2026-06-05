BTS ジョングク＆SEVENTEEN ミンギュが原宿に降臨！ 夢のツーショットが実現
BTSのJUNG KOOK（ジョングク）と「カルバン・クライン」のコラボレーション「Jung Kook for Calvin Klein」を祝したイベントが、6月4日（木）に、同ブランドの原宿 フラッグシップストアで開催。イベントには、ジョングクや、ブランドのフレンズでもあるSEVENTEENのミンギュらも訪れた。
【写真】原宿にいたなんて！ ジョングク＆ミンギュのカッコよすぎるソロショット
■ジョングク、店内に感動
イベントは世界最大規模の「カルバン・クライン」原宿店で開催。店内は「Jung Kook for Calvin Klein」のカプセルコレクションの核となるバイカー精神を反映した没入型の空間へと変貌を遂げ、その一環として、DJブースを収めた特大のヘルメットインスタレーションも設置され、DJ GothiccとConductaによるDJセッションも開催された。
ジョングクは、背中部分が特別に「JUNG KOOK」とカスタマイズされた「Jung Kook for Calvin Klein」の限定アイテムを身にまといゲストを出迎えた。
店内の感想を問われると、「まず、とても素敵に作ってくださって本当にありがとうございます。中に入った瞬間、思っていたよりずっと広くて驚きました。それだけ広い空間なのに、細部までたくさんこだわってくださっていて、本当にありがたいです。まだちゃんと全部を見て回れてはいないんですが、撮影が終わったら一度じっくり見て回ろうと思っています。本当に最高です」とコメントした。
さらに、K-POPアーティストでありブランドのフレンズでもあるミンギュもデニムジャケットにジーンズを合わせたスタイルでイベントに参加。
ミンギュは、「カルバン・クライン」からのインスピレーションを聞かれると、「エネルギッシュでフレッシュなところ」と明かし、それを受けて「堂々と歩く僕の姿がある」とコメント。
イベントには、安斉星来、駒木根葵汰、塩野瑛久、高橋侃、南雲奨馬、三吉彩花、モーガン蔵人、吉原ひならもお祝いに駆け付けた。
イベント終了後も、同店の3階はカプセルコレクションにインスパイアされたデザインのまま、2026年6月6日（土）から6月11日（木）まで公開、コラボレーションの特別な世界観を体感することができる。詳細はカルバン・クライン公式SNSで発表予定。
【写真】原宿にいたなんて！ ジョングク＆ミンギュのカッコよすぎるソロショット
■ジョングク、店内に感動
イベントは世界最大規模の「カルバン・クライン」原宿店で開催。店内は「Jung Kook for Calvin Klein」のカプセルコレクションの核となるバイカー精神を反映した没入型の空間へと変貌を遂げ、その一環として、DJブースを収めた特大のヘルメットインスタレーションも設置され、DJ GothiccとConductaによるDJセッションも開催された。
店内の感想を問われると、「まず、とても素敵に作ってくださって本当にありがとうございます。中に入った瞬間、思っていたよりずっと広くて驚きました。それだけ広い空間なのに、細部までたくさんこだわってくださっていて、本当にありがたいです。まだちゃんと全部を見て回れてはいないんですが、撮影が終わったら一度じっくり見て回ろうと思っています。本当に最高です」とコメントした。
さらに、K-POPアーティストでありブランドのフレンズでもあるミンギュもデニムジャケットにジーンズを合わせたスタイルでイベントに参加。
ミンギュは、「カルバン・クライン」からのインスピレーションを聞かれると、「エネルギッシュでフレッシュなところ」と明かし、それを受けて「堂々と歩く僕の姿がある」とコメント。
イベントには、安斉星来、駒木根葵汰、塩野瑛久、高橋侃、南雲奨馬、三吉彩花、モーガン蔵人、吉原ひならもお祝いに駆け付けた。
イベント終了後も、同店の3階はカプセルコレクションにインスパイアされたデザインのまま、2026年6月6日（土）から6月11日（木）まで公開、コラボレーションの特別な世界観を体感することができる。詳細はカルバン・クライン公式SNSで発表予定。