お笑いコンビ・キャイ〜ンの天野ひろゆきが、かつて出演していた大人気バラエティ番組『リンカーン』の撮影中、ダウンタウンの浜田雅功から浴びせられた戦慄の言葉について明かし、スタジオを驚かせた。

【映像】容赦ない行動に戦慄！恐怖体験明かす（実際の様子）

かまいたちが司会を務めるトークバラエティ『これ余談なんですけど・・・』に、キャイ〜ン、カナメストーン、マユリカがゲストとして来店。気になるトピックから派生する様々な「余談」をテーマに、出演者たちが忘れることのできない過酷な仕事現場の裏側をニュース風のトークセッションとして語り合った。

番組内で、レギュラーメンバーを中心とした大型バラエティ番組『リンカーン』の話題になると、天野は同番組内の「巨大シリーズ」の企画である「巨大お好み焼き」での出来事を振り返った。天野は上空からワイヤーで吊るされ、鉄板の上の巨大なお好み焼きに具材の豚バラを乗せる役割を担っていたという。しかし、地上から「もう1メーターぐらいまで降りるともう熱いわけよ。下の鉄板の熱で」と、想像を絶する熱さに襲われた当時の過酷な状況を天野は語った。

さらに天野を恐怖に陥れたのは、その吊り下げワイヤーをコントロールする「レバーの操作を浜田さん」が担当していたことだった。レバーを握る浜田の様子について、天野は「もうなんか悪が乗り移った正太郎くんみたいになっちゃって」と表現。容赦なくクレーンを操り、熱せられた鉄板へと天野を近づけていく浜田の姿に、天野は「怖かった」と本音を吐露した。天野によると、必死な状態のなかで浜田から「早く乗せろブタ！」と大声で言い放たれたと明かし、スタジオは大爆笑に包まれた。