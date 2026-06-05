お笑い芸人・関根勤が２日、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「関根勤チャンネル」を更新。トム・ブラウンの布川ひろき、みちおをゲストに「【イッキ見】クセスゴ芸人トム・ブラウンの人気番組裏話から大人気芸能人の素顔暴露話をまとめました！」と題した動画を公開した。

布川は「ある意味怖い芸能人」として、女優・二階堂ふみの優しさと気遣いが「怖い」レベルだったと絶賛した。

布川は「（コンビで）本当にメディアに出て１年目とかのとき、ネタ番組でパネラーさんで二階堂さん、いらっしゃって。わざわざ僕らの楽屋にいらっしゃって…。あいさつに来てくださって。『二階堂ふみです。よろしくお願いします』って。まず、二階堂ふみさんクラスの方が、こんなハゲとロン毛にあいさつに来るかっていう…」と初対面の衝撃を振り返った。

つづけて「最近、（立川）志らく師匠の４０周年記念公演があって。僕ら呼んでいただいて。メンバーが僕らとランジャタイと二階堂ふみさん。ワケの分からんメンバー…。僕らとランジャタイの楽屋、二階堂ふみさんの楽屋は絶対に一緒にならないように、めっちゃ離されてて。一部と二部って時間帯も離されて。絶対に一緒にならないようになっていたんですけど。また、二階堂さんが、わざわざ僕らの楽屋に来てくれて『よろしくお願いいたします』って」と振り返った。

さらに「（二階堂が）『実はですけど。私、パリ帰りなんです。このパリのお菓子が、ちょうどトム・ブラウンさんのカラー、青と白だったのでお土産で買ってきました』って」と楽屋あいさつにお土産まで持参してきてくれたことを感動的に振り返った。

布川は「パリにいるときに一番考えない方がいいのに、僕らのことは。びっくりしました…。女優さんなら僕らと絶対に絡まない方がいいのに。マイナスしかない。価値が下がっちゃうんですから…」と売れっ子女優の優しさを感激しながら明かしていた。