EBiDAN「エビライ」シャッフルユニット解禁 15周年記念シングルのリミキサーも公開
【モデルプレス＝2026/06/05】超特急やM!LKら全9グループ総勢60人からなる、スターダストプロモーション所属俳優・タレントによる男性アーティスト集団・EBiDAN（恵比寿学園男子部）による「EBiDAN THE LIVE 2026 15th Anniversary」のシャッフルユニットが解禁された。
【写真】M!LKら「エビライ」シャッフルユニット解禁
EBiDANの15周年を記念して、8月11日にリリースされるシングル「Yes！東京」の15周年盤に収録される「Yes！東京」リミックスを手掛ける5人のアーティストが発表。EBiDANメンバーと同じスターダストプロモーション系列の所属で、初期からEBiDANを支えていたヒャダイン、抜群の音楽センスと独特なグルーヴ感のサウンドで、ジャンルの垣根を超えて活動しているプロデューサー・アーティストのMatt Cabに加え、話題のクリエイティブテックレーベル・THE LUV BUGSがキュレーションに参加。Future bassをルーツにした清涼感のある音楽で注目を集める韓国出身のプロデューサーNor、過剰な音像とエモーショナルさを同居させた楽曲を得意とするDJ・プロデューサーの前澤、ネットカルチャーを中心に活動し、巧みな音作りを放つ新進気鋭アーティストのKakulyの3人を加えた計5アーティストが「Yes! 東京」をそれぞれ独自の手法でリミックスしている。オリジナルの「Yes！東京」とはまた異なるアプローチでの楽曲の魅力が楽しめる。
また、「Yes! 東京」のCD予約購入者を対象とした個別オンライントーク会の開催も発表された。対象のCDショップにて期間内に「Yes！東京」を予約・購入すると、個別オンライントーク会へ応募できるシリアルナンバーが配布される。合わせて店舗別購入者特典の絵柄も公開された。
そして、8月に開催される『EBiDAN THE LIVE 2026 15th Anniversary』のシャッフルユニットも解禁された。毎年恒例の各公演ごとに異なるグループとメンバーによる、“エビライ”でしか見られないものとなる。
「Yes！東京」は、多様性と夢を全肯定し、聴くものを笑顔に、そして幸せにするEBiDANの新たな代表曲となる作品。通常盤・各グループ盤・15周年盤を合わせた全15形態でリリースされ、カップリングには、昨年の『EBiDAN THE LIVE 2025 HOTEL NINE STAR』でも披露された「好きだから走れ！！！！！！！」を収録。さらに各グループ盤には、それぞれのメンバーで歌唱された「Yes！東京」のグループVer.が、15周年限定盤は「Yes！東京」のRemixが収録される。（modelpress編集部）
EBiDAN15周年のタイミングで、錚々たるアーティストの方々にRemixをしていただき光栄です。其々の輝き方で展開をしていくYes! 東京 Special Remix是非聴いて欲しいんやで！タカシやで！！
2026年8月13日（木）〜8月16日（日）
国立代々木競技場 第一体育館
【Day1】〜1学期〜 8月13日（木）open 17：00／start 18：00
【Day2】〜2学期〜 8月14日（金）open 17：00／start 18：00
【Day3】〜3学期〜 8月15日（土）open 17：00／start 18：00
【Day4】〜4学期〜 8月16日（日）open 13：00／start 14：00
＜出演者＞
超特急・M!LK・SUPER★DRAGON・Sakurashimeji・ONE N’ ONLY・原因は自分にある。・BUDDiiS・ICEx・Lienel
【Not Sponsored 記事】
【写真】M!LKら「エビライ」シャッフルユニット解禁
◆EBiDAN15周年記念シングル「Yes！東京」15周年盤のリミキサー公開
EBiDANの15周年を記念して、8月11日にリリースされるシングル「Yes！東京」の15周年盤に収録される「Yes！東京」リミックスを手掛ける5人のアーティストが発表。EBiDANメンバーと同じスターダストプロモーション系列の所属で、初期からEBiDANを支えていたヒャダイン、抜群の音楽センスと独特なグルーヴ感のサウンドで、ジャンルの垣根を超えて活動しているプロデューサー・アーティストのMatt Cabに加え、話題のクリエイティブテックレーベル・THE LUV BUGSがキュレーションに参加。Future bassをルーツにした清涼感のある音楽で注目を集める韓国出身のプロデューサーNor、過剰な音像とエモーショナルさを同居させた楽曲を得意とするDJ・プロデューサーの前澤、ネットカルチャーを中心に活動し、巧みな音作りを放つ新進気鋭アーティストのKakulyの3人を加えた計5アーティストが「Yes! 東京」をそれぞれ独自の手法でリミックスしている。オリジナルの「Yes！東京」とはまた異なるアプローチでの楽曲の魅力が楽しめる。
◆EBiDAN、エビライシャッフルユニット解禁
そして、8月に開催される『EBiDAN THE LIVE 2026 15th Anniversary』のシャッフルユニットも解禁された。毎年恒例の各公演ごとに異なるグループとメンバーによる、“エビライ”でしか見られないものとなる。
「Yes！東京」は、多様性と夢を全肯定し、聴くものを笑顔に、そして幸せにするEBiDANの新たな代表曲となる作品。通常盤・各グループ盤・15周年盤を合わせた全15形態でリリースされ、カップリングには、昨年の『EBiDAN THE LIVE 2025 HOTEL NINE STAR』でも披露された「好きだから走れ！！！！！！！」を収録。さらに各グループ盤には、それぞれのメンバーで歌唱された「Yes！東京」のグループVer.が、15周年限定盤は「Yes！東京」のRemixが収録される。（modelpress編集部）
◆EBiDAN代表コメント：超特急・タカシ
EBiDAN15周年のタイミングで、錚々たるアーティストの方々にRemixをしていただき光栄です。其々の輝き方で展開をしていくYes! 東京 Special Remix是非聴いて欲しいんやで！タカシやで！！
◆「EBiDAN THE LIVE 2026 15th Anniversary」
2026年8月13日（木）〜8月16日（日）
国立代々木競技場 第一体育館
【Day1】〜1学期〜 8月13日（木）open 17：00／start 18：00
【Day2】〜2学期〜 8月14日（金）open 17：00／start 18：00
【Day3】〜3学期〜 8月15日（土）open 17：00／start 18：00
【Day4】〜4学期〜 8月16日（日）open 13：00／start 14：00
＜出演者＞
超特急・M!LK・SUPER★DRAGON・Sakurashimeji・ONE N’ ONLY・原因は自分にある。・BUDDiiS・ICEx・Lienel
【Not Sponsored 記事】