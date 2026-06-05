中東情勢への懸念から、買いだめによって一部で品薄となっている市町村指定のごみ袋。

長野市でも来週から、指定のごみ袋以外でも収集を受け入れると発表しました。



長野市によりますと、今週に入り「ごみを出す袋がない」などといった相談が増え始め、多い日では30件に上るということです。

この状況を受けて市は、6月8日の収集分から、指定のごみ袋以外でも受け入れることを決めました。





指定袋を持っている場合は、可燃ごみは不燃ごみ用の袋で、不燃ごみは可燃ごみ用の袋で代用できるということです。（なお、プラスチック用の指定袋で可燃ごみ・不燃ごみを出すことはできません）指定袋を持っていない場合は、可燃ごみや不燃ごみは40リットルの無色透明な袋に粗大ごみシールを貼ることで受け入れるとしています。プラスチックについては、30リットルまでの無色透明な袋に「プラ」と書いて、ごみを出すことができます。生活環境課 松本直樹 課長補佐「これまでの通り、ルールを守っていただいた上で、身近な店舗で早急に指定袋を購入できない方は、いずれかの方法で安心してごみを排出いただければと思います」この対応に市民は…。長野市民「おむつとかを使っているので、すごく助かりますね」「（指定の袋以外も)使えるっていうのは、非常に便利になるので、生活者としては非常に助かります」この対応は来月31日までとしていますが、状況によって延長することもあるとしています。