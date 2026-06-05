ごみ袋不足で…長野市も指定袋以外でも収集受け入れへ 8日の収集分から対応 一部で品薄状態の市町村指定ごみ袋【長野】
中東情勢への懸念から、買いだめによって一部で品薄となっている市町村指定のごみ袋。
長野市でも来週から、指定のごみ袋以外でも収集を受け入れると発表しました。
長野市によりますと、今週に入り「ごみを出す袋がない」などといった相談が増え始め、多い日では30件に上るということです。
この状況を受けて市は、6月8日の収集分から、指定のごみ袋以外でも受け入れることを決めました。
（なお、プラスチック用の指定袋で可燃ごみ・不燃ごみを出すことはできません）
指定袋を持っていない場合は、可燃ごみや不燃ごみは40リットルの無色透明な袋に粗大ごみシールを貼ることで受け入れるとしています。
プラスチックについては、30リットルまでの無色透明な袋に「プラ」と書いて、ごみを出すことができます。
生活環境課 松本直樹 課長補佐
「これまでの通り、ルールを守っていただいた上で、身近な店舗で早急に指定袋を購入できない方は、いずれかの方法で安心してごみを排出いただければと思います」
この対応に市民は…。
長野市民
「おむつとかを使っているので、すごく助かりますね」
「（指定の袋以外も)使えるっていうのは、非常に便利になるので、生活者としては非常に助かります」
この対応は来月31日までとしていますが、状況によって延長することもあるとしています。