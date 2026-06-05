俳優の賀来賢人が５日、都内で行われた映画「Ｎｅｖｅｒ Ａｆｔｅｒ Ｄａｒｋ／ネバーアフターダーク」（デイヴ・ボイル監督）の初日舞台あいさつに登場。主演した穂志もえかを絶賛した。

プロデューサーを担当しながら、霊の存在に懐疑的な男性の役としても出演。作品の魅力について「この映画『バーン！』ってなるシーンある。（セットの）全部に糸を付けていて、すごくアナログスタイルでやっていたんですよ。近年、僕が経験したことない一体感を持っていて、このチーム、アナログならでは良さがこの映画に映っているんじゃないかなと思っています」とアピールした。

穂志は出席できなかったが、ビデオメッセージで登場。「皆さんにお届けできるのを心待ちにしていました。皆さんの声が大きな力を持つ時代なので、映画の感想をいろんなところでお話いただけたらうれしいです」と語った。賀来は、穂志の演技について「僕は初めて会うタイプの女優さんで、毎テイク違うお芝居を持ってくる。本人はコンプレックスらしいんですけど、僕とデイブ（監督）からすると面白くて。素晴らしい出会いをさせていただいた」と絶賛していた。

今作はＮｅｔｆｌｉｘシリーズ「忍びの家 Ｈｏｕｓｅ ｏｆ Ｎｉｎｊａｓ」（２０２４年）でコンビを組んだ賀来とデイヴ監督が再タッグ。共同設立した映像製作会社「ＳＩＧＮＡＬ１８１」の記念すべき第１作となっている。