◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ ヤクルト―日本ハム（５日・神宮）

日本ハムの山崎福也投手（３３）が６日のヤクルト戦（神宮）で今季初先発する。今季は、中継ぎとして開幕１軍入りし、７試合で防御率５・６８。４月２２日の降格以降は、先発として調整を続け２軍で６試合で防御率２・００と状態を上げていた。「結果に関しては毎試合最低限の結果を残したいなっていうのは思っていましたし、技術的には、投球フォームのことだったり、取り組みがあるので、それを突き詰めてやってきました」と、しっかり準備を整え、先発のマウンドに上げる。

“二刀流”として新記録に挑む。昨季６月７日のＤｅＮＡ戦（横浜）では「６番・投手」として先発し、７回に右前２点適時打を放ち、杉内（ソフトバンク）に並ぶパ・リーグ投手最長の５年連続安打を記録した。今季安打を放てば新記録となり、「春の甲子園のセンバツの記録も僕はタイ記録なんですよね。ここ一番に弱いので（笑）。なんとかそれを超えられるようにっていう意識で思っています」。準優勝した日大三時代の２０１０年センバツでは１大会最多タイの１３安打を放った打撃センスを発揮し、単独トップに立つ。

こだわりのバットも味方にする。昨季はオリックス時代のチームメート・宮城のバットをモデルにしていたが、「今年はちょっと変えまして、色にこだわった。マットブラックの色で（メーカー担当者に）言ったら、それはモデルが（カブス）鈴木誠也選手しかないって言われて。なので、モデルは鈴木誠也選手で、色はちょっとかっこいい色ですね。黒系の」。昨季は白と黒を基調としたバットを使っていたが、今季はこだわりのカラーのバットを手に打席に入る。

神宮球場は、日大三、明大とアマチュア時代から慣れ親しんだ球場。「大学生の時から、高校もそうですね。思い出のある球場なので懐かしいなとも思いましたし、好きな球場なので今日はワクワクした気持ちで入ってきました」と、投打で存在感を示す。