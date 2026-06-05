ガスト・バーミヤン・ジョナサンの人気メニューが半額！出前館で1週間限定の「半額祭」開催中《6月10日まで》

デリバリーサービスの出前館では、2026年6月4日から10日までの1週間限定で、「ガスト」「バーミヤン」「ジョナサン」3ブランド同時の「半額祭」を実施しています。

お店の味をお得に楽しめる1週間

出前館史上初となる、すかいらーくブランドの垣根を越えた夢の半額祭が実施中です。

対象商品は、各ブランドを代表する、あるいはリピート率が高いという人気メニュー。期間中、対象メニューが通常価格の50％オフで、お得に注文できます。

ファミレスの贅沢なハシゴ体験もよし、ランチやディナーに1品を追加するもよし、お店の味を気軽に楽しめる1週間です。

対象商品

・【ガスト】チーズINハンバーグ弁当

ハンバーグの中からチーズがとろーり。ガストの人気ナンバーワンメニューが驚きの価格で楽しめます。

通常価格1090円のところ、キャンペーン価格は540円。店舗によって価格が異なります。

・【バーミヤン】油淋鶏（ユーリンジー）

大判の鶏肉に1枚1枚丁寧に衣をつけて揚げ、甘酢タレを合わせたバーミヤンの看板メニューもお値打ち価格に。おかずとしてだけでなく、おつまみにもぴったりです。

通常価格1040円のところ、キャンペーン価格は520円。

・【ジョナサン】やみつきミートのJonathan'sスープパスタ

自家製生パスタを使用し、トマトがしっかりきいたスープ仕立て。きのことチーズの濃厚な旨みを味わえます。

通常価格1390円のところ、キャンペーン価格690円です。

詳しくは出前館のキャンペーン特設サイトで確認できます。

バーミヤンは一部店舗のみ対象、ジョナサンの一部店舗は対象外です。

キャンペーンは予告なく変更、中止となる場合があります。同時期に実施中の他のキャンペーンと併用できない場合があります。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部