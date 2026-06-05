6月の「FLOの日」は桃を贅沢に使ったタルト3種フロプレステージュのスイーツをお得にゲットするなら5・6・7のつく日に注目。

フロジャポンが運営するフロプレステージュでは、毎月5・6・7がつく日の計9日間を「FLOの日」として、限定タルトやスイーツをお買い得価格で販売しています。

今回は、6月の「FLOの日」について紹介していきます。

桃の美味しさを引き立てる3種のタルト台

6月は、旬の桃を贅沢に使ったホールタルトが登場。シロップ仕立てのやわらかな桃と、それぞれ味わいの異なるタルト台との相性を楽しめます。

・桃と苺のタルト〜ダマンド〜【6月5・6・7日限定】

フチまで生地たっぷりのさくさく食感が楽しめるダマンド台に、シロップ仕立ての桃と苺がのっています。

直径約14cm、価格は1393円。

・2色の桃のタルト〜紅茶ダマンド〜【6月15・16・17日限定】

アールグレイが香るダマンド生地に、白桃と黄桃のシロップ漬けを並べて焼き上げた豪華な見た目の一台。

直径約14cm、価格は1069円。

・桃と苺のタルト〜チーズ〜【6月25・26・27日限定】

まろやかな酸味のチーズ台に、シロップ仕立ての桃と苺のやさしい甘さが見事にマッチする爽やかでコクのあるタルトです。

直径約15cm、価格は1393円。

タルトは数量限定で品切れになる場合も。確実に手に入れたい人は当日店頭もしくは電話での事前予約（当日店頭受け取りのみ）がおすすめです。

定番スイーツも「FLOの日」はお得に

「FLOの日」は、限定タルト以外にお買い得な定番スイーツも登場します。

・FLOのなめらかプリン

スチームオーブンで丁寧に焼き上げたなめらか食感のプリンは、ほろ苦いカラメルソースと相性抜群です。

通常価格399円のところ367円に。

・ナッツのタルトレット

サクサク食感と香ばしさで、何個でも食べ進められそうな軽い食感の焼き菓子です。

対象商品はアーモンドキャラメル・プレーン・アーモンドショコラ・珈琲ショコラ・アールグレイ・抹茶の6種類。

通常価格1個129円のところ106円に。3個セットはFLO限定価格の353円です。

・焦がしバター香るフィナンシェ

店舗のオーブンで焼き上げた香ばしい風味のフィナンシェです。手土産などにもぴったりな、お花の形のビジュアルもポイント。

FLOの日限定販売で、価格は205円です。

一部商品は店舗によって価格が異なります。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部