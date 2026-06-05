５日の日経平均株価は前日比８８２円安の６万６５８８円と続落した。米半導体大手ブロードコム＜AVGO＞の急落などが響き、日本のＡＩ・半導体関連株などが下落した。ただ、その一方で三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ<8306.T>など銀行株が買われた。ＴＯＰＩＸも一時プラス圏で推移する場面があった。



日経平均をＴＯＰＩＸで割った「ＮＴ倍率」は４日には１７倍となり過去最高水準にある。これは、半導体関連を中心とするハイテク株比率の高い日経平均株価が、バリュー株比率が高いＴＯＰＩＸを大きくアウトパフォームしていることを示す。現在の相場ではバリュー株は物色の圏外に置かれがちだ。



とはいえ「キオクシアホールディングス<285A.T>のような業績急拡大銘柄をみてしまうと、ＡＩ・半導体関連株以外のセクターは物足りなくて手が出しにくくなってしまう」（市場関係者）との声も少なくない。この日はブロードコムの急落が話題となったものの、先月２８日に決算を発表したデル・テクノロジーズ＜DELL＞のＡＩサーバーの２～４月期売上高が前年同期比で８．６倍となったことに驚きを示す声も出ている。



日本株に目を戻せば、日銀による６月の利上げ観測が高まる銀行株などを除けば、「内需のバリュー株が本格的に買われるのには、米国とイランの停戦協議が本当に妥結した時ではないか」（アナリスト）との見方もある。相場の基調が変わらなければ、ＡＩ・半導体関連株の一服は格好の拾い場となり、ＮＴ倍率は一段と拡大するというシナリオも考えられる。



そんななか、来週はビッグイベントが相次ぐ。ひとつは、早ければ１２日にも予定されている米宇宙企業のスペースＸ＜SPCX＞がナスダック市場への上場だ。「史上最大のＩＰＯ」の呼び声が高い同社株の動向は全世界の株式市場に影響を与えそうだ。もう一つは、１０日に米５月消費者物価指数（ＣＰＩ）、１１日に米５月生産者物価指数（ＰＰＩ）の発表が予定されていることだ。４月ＣＰＩは前年同月比３．８％上昇しただけに、米インフレ懸念が再び高まるかが注視される。更に、１０日にはオラクル＜ORCL＞の決算が予定されている。ハイパースケーラー（大規模クラウド事業者）でもある同社の業績は、データセンター投資需要にも絡むだけに見逃せない。



上記以外のイベントでは、海外では９日に米４月貿易収支、１２日に米６月ミシガン大学消費者マインド指数が発表される。１０～１１日に欧州中央銀行（ＥＣＢ）理事会が開催される。１１日にアドビ＜ADBE＞が決算発表を行う。



国内では、８日に１～３月期ＧＤＰ・改定値、５月景気ウォッチャー調査、１０日に３０年債入札、１１日に４～６月期法人企業景気予測調査、１２日は日経平均先物とオプションのメジャーＳＱの算出日となる。８日にミライアル<4238.T>、学情<2301.T>、１０日にＡＮＹＣＯＬＯＲ<5032.T>、ＧＥＮＤＡ<9166.T>、１１日にビジョナル<4194.T>、１２日に神戸物産<3038.T>、三井ハイテック<6966.T>、エイチ・アイ・エス<9603.T>が決算発表を行う。来週の日経平均株価の予想レンジは６万４８００～６万８２００円前後。（岡里英幸）



出所：MINKABU PRESS