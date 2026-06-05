岩本照とドルガバが魅せる“圧倒的美”！スーツ姿のクールカットからニコニコ笑顔のギャップショットまで

写真＆動画：岩本照とドルガバが魅せる、圧倒的美！ショット（全7投稿）

2025年10月にDOLCE＆GABBANA（ドルチェ＆ガッバーナ）のジャパンアンバサダーに就任したSnow Manの岩本照。SNSで公開されたビジュアルでは、ドルガバのアイテムをスタイリッシュに着こなし、圧倒的な存在感を放っている。

スーツ姿で魅せるクールなキメショットはもちろん、思わずほほ笑んでしまうようなニコニコ笑顔のカットまで、さまざまな表情を見せた岩本の魅力を厳選して振り返る。

■パジャマ×ロングコートで魅せた洗練エアポートスタイル

『VOGUE JAPAN』のSNSなどに投稿された、ミラノで行われるDOLCE＆GABBANAの『2026秋冬メンズコレクション』に向かう前の空港でのショット。ブルーとホワイトのストライプ柄パジャマに白のロングコートを羽織った、斬新でありながら洗練されたスタイリングを披露。

ファッションのポイントを聞かれると、「すぐ寝れるように」と笑顔でコメント。リラックス感とラグジュアリーな雰囲気が共存するエアポートファッションを完成させていた。

■ペールグリーンとペールピンク、異なる魅力を引き出したスーツスタイル

『ELLE Japan』6月号特別版（2026年4月28日発売）のために撮影されたビジュアル。光沢感のあるオールペールグリーンのコーディネートでは、オープンカラーシャツを合わせた上品なスタイリングを披露。

濡れ感のあるヘアスタイルも相まって、大人の色気を感じさせる表情を見せた。いっぽう、ペールピンクのスーツスタイルでは、ネクタイを合わせた端正な装いに。オールバックヘアでクールな魅力を放ち、異なるテイストのコーディネートを見事に着こなしている。

■オールブラックコーデで放った圧倒的オーラ

DOLCE＆GABBANAの『2025-26秋冬メンズコレクション』に出席するためミラノへ向かう際に、『GQ JAPAN』などのSNSで公開されたショット。黒のタートルネックにシャツ、パンツを合わせたオールブラックコーデで登場し、大きなトートバッグにもブランドロゴがあしらわれている。

シンプルなワントーンでまとめながらも存在感は抜群。空港での何気ない一枚からも、スタイリッシュな着こなしとクールな魅力が際立っている。

■ダブルスーツを品良く着こなしたミラノショット

DOLCE＆GABBANA『2025-26秋冬メンズコレクション』に来場した際に『Harper’s BAZAAR HK』のInstagramで公開された動画。モスグリーンのダブルスーツを品良く着こなし、車を降りたあとにニコニコ笑顔で手を振ったり、お茶目な仕草を見せたりと、さまざまな表情を披露。

『ファッションスナップ』では、ショーについて「めちゃめちゃ色味もかっこよかった」と感想をコメント。また、『MEN’S FOLIO Singapore』のInstagramでは英語で自己紹介する様子も公開。クールなスーツスタイルと親しみやすい笑顔のギャップでファンを魅了した。

■ブラックスーツで魅せたクールなキメショット

Snow Man公式Instagramに投稿されたミラノ滞在中のオフショット。ドルガバのブラックスーツをまとい、赤いカーテンを背景に顎に手を添えたクールなポーズを披露した。

程よくゆとりのあるシルエットのダブルスーツにタイトにまとめたヘアスタイルを合わせ、モードな雰囲気を演出。シャープな眼差しと凛とした佇まいが印象的で、ラグジュアリーな装いを見事に着こなしている。