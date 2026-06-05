ORANGE RANGE、2006年に日本中のサッカーファンを盛り上げた「チャンピオーネ」を一発撮り

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沖縄出身の5人組ロックバンドORANGE RANGEが、約1年ぶりにYouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』に登場。

■約1年ぶりの『THE FIRST TAKE』で思い出深い「チャンピオーネ」を披露

今回披露するのは、2006年にNHK中継の公式テーマソングとしてリリースされた楽曲「チャンピオーネ」。

当時日本中のサッカーファンを盛り上げた本楽曲を今、『THE FIRST TAKE』にて一発撮りパフォーマンス。

YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』の第674回は、6月5日22時よりプレミア公開。

■ORANGE RANGE・RYO コメント

「チャンピオーネ」は2006年のNHK中継の公式テーマソングとなっていましたので、そのイメージでしたし、HIROKIもよく言うのですが、サビで「サビだから盛り上がろう」「サビだけに盛り上がろう」というところがあって、その時の大会もそういう気持ちで「今だ、みんなでいこう！」みたいにみんなで盛り上がっていこうという楽曲です。ドイツの方で試合をみんなで観に行かせていただいたりとか、思い出も詰まったような楽曲です。

『THE FIRST TAKE』トップページ

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