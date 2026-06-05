あいみょん、自身の楽曲のオケを聴いて即座に歌唱する『この曲歌えるかな？チャレンジ!!』でまさかの大苦戦！ベストアルバムリリース決定記念動画公開

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メジャーデビュー10周年を迎えるあいみょんが、キャリア初となるベストアルバム『AIMYON BEST ALBUM -唇を追え！-』を、9月9日にリリースすることが決定した。

■ベストアルバムは通常盤も3枚組という圧倒的ボリューム感

本作には、2016年リリースのメジャーデビューシングル「生きていたんだよな」から、2025年リリースの「スケッチ / 君の夢を聞きながら、僕は笑えるアイデアを！」までの全シングル曲とカップリング曲を収録。

まさに10年間の活動を総括する集大成であり、彼女の音楽の軌跡をいつでも振り返ることができる「一家に一枚」の決定盤と言える作品となる。

ジャケット写真は、あいみょんのメジャーデビュー以降すべての作品のアートワークを手がけるとんだ林蘭が今作もアートディレクションを担当。広大な砂漠の中で「唇型の乗り物」に乗った探検隊姿のあいみょん、そしてその近くには、顔が唇型になった犬のような生き物が印象的な、冒険心と遊び心に溢れたアートワークに仕上がっている。

CDは、通常盤でも3枚組という圧倒的なボリュームで構成。Disc-1とDisc-2には、ストリーミング再生8億回を突破した「マリーゴールド」、6億回再生を記録した「裸の心」、4億回再生の「君はロックを聴かない」といった大人気曲など全24曲を収録。そしてDisc-3には、ファンから深く愛され続けている人気のカップリング曲など、独自の感性が光る全18曲が選りすぐられている。

さらに初回限定盤には、新曲「今日は晴れ、肌寒い。私は家、ギターを弾く。」が収められたSPECIAL BONUS CD（Disc-4）が付属。こちらのパッケージは12インチレコードサイズの特別仕様となり、同サイズの大型ブックレットも同梱される豪華仕様となる。

また、現在5ヵ月連続リリース中のアナログ盤にも封入されている「あいみょん10th Anniversary Card」が本作品にも封入。カード記載のQRコードを読み込むと、特典がもらえるキャンペーンに参加でき、10周年にふさわしいスペシャルな特典が今後発表される予定だ。

情報解禁にあわせて、ティザー映像『この曲歌えるかな？チャレンジ！！』も公開。ベストアルバムのリリースにちなみ、自身の楽曲の「サビドン！クイズ」に一発撮りで挑戦。意外な結果となっているので、ぜひチェックしてみよう。

10年という節目を迎え、日本の音楽シーンの第一線を走り続けるあいみょん。彼女が紡いできた言葉とメロディのすべてが詰まったベストアルバムの続報に注目だ。

■あいみょん コメント

デビューした時から、シングル1枚1枚が、

アルバムの1枚1枚が

自分の名刺代わり！と思って

「こういう者です、良かったら聴いて下さい」

という気持ちでCDを作ってきました。

気づけば10年が経とうとしていて、

歳も重ねて、

歌声も言葉の表現も変化していると感じるし、

本当に喜怒哀楽いろんな事がありました。

でも、変わらないのは

いつだって自分の作りたい音楽を作っている事。

自分の中から溢れる言葉やひらめきを信じてる事。

音楽が楽しくて、大好きな事です。

もちろん私1人では踏み込めなかった10年、

たくさんの感謝と大切な思い出が詰まったベストアルバムができました。

私の音楽が初めましての人も、そうじゃない人も

改めて、

あいみょんです、良かったら聴いて下さい！

■リリース情報

2026.01.12 ON SALE

ALBUM『AIMYON BEST ALBUM -唇を追え！-』

https://Aimyon.lnk.to/ChaseTheLips

■関連リンク

『AIMYON BEST ALBUM -唇を追え！-』特設サイト

https://www.aimyong.net/feature/aimyon_best

あいみょん OFFICIAL SITE

http://www.aimyong.net/