向井康二が灼熱のタイでの撮影裏を披露！タンクトップ姿で見せた真剣な表情に「色気ヤバい」「カッコよすぎる」とファン悶絶

【写真】主演映画の撮影現場でタンクトップ姿で真剣な表情を見せる向井康二

Snow Manの向井康二が自身のInstagramを更新し、主演映画『（LOVE SONG）』のオフショットを披露した。

■『（LOVE SONG）』の発売を記念してオフショット公開

向井が森崎ウィンとダブル主演を務めた映画『（LOVE SONG）』のBlu-ray＆DVDが6月5日にリリースを迎えた。本作で森崎が演じるのは、バンコクへの海外勤務を命じられた真面目過ぎる研究員ソウタ。一方の向井は、ソウタの初恋の相手であり、現地でカメラマンをしながら音楽活動を続ける男・カイ役を熱演。バンコクの熱気の中で交錯していく、ふたりの運命の物語だ。

向井は「発売しました！」と晴れやかに告知し、撮影現場でのメイキングショットを披露した。公開された写真は、タンクトップ姿でチェアに深く腰掛け、ギターを弾くイメージトレーニング中の真剣な表情（1枚目）が収められた至高のカットだ。続けて、音楽談義をしているような瞬間（2枚目）、首にタオルを当てている様子（3枚目）、現地スタッフを写したショット（4枚目）など、現場の熱さまでもが届くような記録が並んでいる。

SNSには「タンクトップ姿がカッコよすぎる」「久しぶりにカイくんが見れてうれしい」「真剣な表情がかっこいい」「色気ヤバい」と悶絶の声が集まっている。

■主演映画の撮影現場でタンクトップ姿で真剣な表情を見せる向井康二