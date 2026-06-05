「日経225ミニ」手口情報（5日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、6月限19万6848枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月5日の日経225ミニ期近（2026年6月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の19万6848枚だった。
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 196848( 196848)
ソシエテジェネラル証券 134331( 134331)
バークレイズ証券 58588( 58588)
SBI証券 67655( 28393)
楽天証券 47505( 28023)
松井証券 17223( 17223)
日産証券 9039( 9039)
サスケハナ・ホンコン 7926( 7926)
三菱UFJeスマート 12145( 7593)
ビーオブエー証券 4612( 4612)
マネックス証券 4376( 4376)
JPモルガン証券 3648( 3648)
みずほ証券 3052( 3052)
ゴールドマン証券 2371( 2369)
モルガンMUFG証券 2292( 2292)
BNPパリバ証券 2012( 2012)
UBS証券 1778( 1778)
フィリップ証券 1149( 1149)
インタラクティブ証券 1097( 1097)
大和証券 747( 739)
◯2026年7月限（特別清算日：7月10日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 1988( 1988)
ソシエテジェネラル証券 1290( 1290)
バークレイズ証券 1231( 1231)
SBI証券 1014( 518)
楽天証券 484( 188)
JPモルガン証券 123( 123)
マネックス証券 108( 108)
松井証券 105( 105)
三菱UFJeスマート 109( 67)
フィリップ証券 62( 62)
インタラクティブ証券 22( 22)
日産証券 17( 17)
ドイツ証券 13( 13)
◯2026年8月限（特別清算日：8月14日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 48( 48)
JPモルガン証券 24( 24)
フィリップ証券 24( 24)
ABNクリアリン証券 22( 22)
SBI証券 32( 18)
楽天証券 12( 10)
三菱UFJeスマート 6( 6)
マネックス証券 3( 3)
松井証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 196848( 196848)
ソシエテジェネラル証券 134331( 134331)
バークレイズ証券 58588( 58588)
SBI証券 67655( 28393)
楽天証券 47505( 28023)
松井証券 17223( 17223)
日産証券 9039( 9039)
サスケハナ・ホンコン 7926( 7926)
三菱UFJeスマート 12145( 7593)
ビーオブエー証券 4612( 4612)
マネックス証券 4376( 4376)
JPモルガン証券 3648( 3648)
みずほ証券 3052( 3052)
ゴールドマン証券 2371( 2369)
モルガンMUFG証券 2292( 2292)
BNPパリバ証券 2012( 2012)
UBS証券 1778( 1778)
フィリップ証券 1149( 1149)
インタラクティブ証券 1097( 1097)
大和証券 747( 739)
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 1988( 1988)
ソシエテジェネラル証券 1290( 1290)
バークレイズ証券 1231( 1231)
SBI証券 1014( 518)
楽天証券 484( 188)
JPモルガン証券 123( 123)
マネックス証券 108( 108)
松井証券 105( 105)
三菱UFJeスマート 109( 67)
フィリップ証券 62( 62)
インタラクティブ証券 22( 22)
日産証券 17( 17)
ドイツ証券 13( 13)
◯2026年8月限（特別清算日：8月14日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 48( 48)
JPモルガン証券 24( 24)
フィリップ証券 24( 24)
ABNクリアリン証券 22( 22)
SBI証券 32( 18)
楽天証券 12( 10)
三菱UFJeスマート 6( 6)
マネックス証券 3( 3)
松井証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース