　日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月5日の日経225ミニ期近（2026年6月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の19万6848枚だった。

◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
　　　　　　　　　　　　　　取引高(　立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　196848(　196848)
ソシエテジェネラル証券　　　134331(　134331)
バークレイズ証券　　　　　　 58588(　 58588)
SBI証券　　　　　　　 　　　 67655(　 28393)
楽天証券　　　　　　　　　　 47505(　 28023)
松井証券　　　　　　　　　　 17223(　 17223)
日産証券　　　　　　　　　　　9039(　　9039)
サスケハナ・ホンコン　　　　　7926(　　7926)
三菱UFJeスマート　　　　　　 12145(　　7593)
ビーオブエー証券　　　　　　　4612(　　4612)
マネックス証券　　　　　　　　4376(　　4376)
JPモルガン証券　　　　　　　　3648(　　3648)
みずほ証券　　　　　　　　　　3052(　　3052)
ゴールドマン証券　　　　　　　2371(　　2369)
モルガンMUFG証券　　　　　　　2292(　　2292)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　2012(　　2012)
UBS証券　　　　　　　 　　　　1778(　　1778)
フィリップ証券　　　　　　　　1149(　　1149)
インタラクティブ証券　　　　　1097(　　1097)
大和証券　　　　　　　　　　　 747(　　 739)

◯2026年7月限（特別清算日：7月10日）
　　　　　　　　　　　　　　取引高(　立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　1988(　　1988)
ソシエテジェネラル証券　　　　1290(　　1290)
バークレイズ証券　　　　　　　1231(　　1231)
SBI証券　　　　　　　 　　　　1014(　　 518)
楽天証券　　　　　　　　　　　 484(　　 188)
JPモルガン証券　　　　　　　　 123(　　 123)
マネックス証券　　　　　　　　 108(　　 108)
松井証券　　　　　　　　　　　 105(　　 105)
三菱UFJeスマート　　　　　　　 109(　　　67)
フィリップ証券　　　　　　　　　62(　　　62)
インタラクティブ証券　　　　　　22(　　　22)
日産証券　　　　　　　　　　　　17(　　　17)
ドイツ証券　　　　　　　　　　　13(　　　13)

◯2026年8月限（特別清算日：8月14日）
　　　　　　　　　　　　　　取引高(　立会内)
ソシエテジェネラル証券　　　　　48(　　　48)
JPモルガン証券　　　　　　　　　24(　　　24)
フィリップ証券　　　　　　　　　24(　　　24)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　22(　　　22)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　32(　　　18)
楽天証券　　　　　　　　　　　　12(　　　10)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 6(　　　 6)
マネックス証券　　　　　　　　　 3(　　　 3)
松井証券　　　　　　　　　　　　 1(　　　 1)

※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース