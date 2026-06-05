「日経225ミニ」手口情報（5日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、6月限22万7167枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月5日の日経225ミニ期近（2026年6月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の22万7167枚だった。
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 227167( 227167)
ソシエテジェネラル証券 158200( 158200)
バークレイズ証券 96747( 96747)
SBI証券 94801( 41081)
松井証券 26185( 26185)
楽天証券 52152( 24212)
日産証券 20318( 20318)
サスケハナ・ホンコン 20274( 20274)
ビーオブエー証券 10030( 10030)
JPモルガン証券 8822( 8822)
三菱UFJeスマート 13061( 7303)
BNPパリバ証券 6757( 6757)
モルガンMUFG証券 6518( 6017)
ゴールドマン証券 5530( 5462)
マネックス証券 4846( 4846)
SMBC日興証券 4563( 4547)
みずほ証券 4199( 3332)
インタラクティブ証券 2291( 2291)
野村証券 2197( 2193)
フィリップ証券 1961( 1961)
シティグループ証券 216( 0)
◯2026年7月限（特別清算日：7月10日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 4913( 4913)
バークレイズ証券 3712( 3712)
ABNクリアリン証券 2775( 2775)
マネックス証券 483( 483)
SBI証券 983( 453)
楽天証券 746( 368)
フィリップ証券 186( 186)
三菱UFJeスマート 299( 145)
松井証券 143( 143)
JPモルガン証券 70( 70)
日産証券 30( 30)
インタラクティブ証券 14( 14)
ドイツ証券 7( 7)
豊証券 5( 5)
ゴールドマン証券 2( 2)
立花証券 2( 2)
◯2026年8月限（特別清算日：8月14日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 37( 37)
ABNクリアリン証券 22( 22)
SBI証券 25( 11)
フィリップ証券 9( 9)
JPモルガン証券 8( 8)
三菱UFJeスマート 7( 5)
楽天証券 9( 3)
マネックス証券 3( 3)
松井証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 227167( 227167)
ソシエテジェネラル証券 158200( 158200)
バークレイズ証券 96747( 96747)
SBI証券 94801( 41081)
松井証券 26185( 26185)
楽天証券 52152( 24212)
日産証券 20318( 20318)
サスケハナ・ホンコン 20274( 20274)
ビーオブエー証券 10030( 10030)
JPモルガン証券 8822( 8822)
三菱UFJeスマート 13061( 7303)
BNPパリバ証券 6757( 6757)
モルガンMUFG証券 6518( 6017)
ゴールドマン証券 5530( 5462)
マネックス証券 4846( 4846)
SMBC日興証券 4563( 4547)
みずほ証券 4199( 3332)
インタラクティブ証券 2291( 2291)
野村証券 2197( 2193)
フィリップ証券 1961( 1961)
シティグループ証券 216( 0)
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 4913( 4913)
バークレイズ証券 3712( 3712)
ABNクリアリン証券 2775( 2775)
マネックス証券 483( 483)
SBI証券 983( 453)
楽天証券 746( 368)
フィリップ証券 186( 186)
三菱UFJeスマート 299( 145)
松井証券 143( 143)
JPモルガン証券 70( 70)
日産証券 30( 30)
インタラクティブ証券 14( 14)
ドイツ証券 7( 7)
豊証券 5( 5)
ゴールドマン証券 2( 2)
立花証券 2( 2)
◯2026年8月限（特別清算日：8月14日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 37( 37)
ABNクリアリン証券 22( 22)
SBI証券 25( 11)
フィリップ証券 9( 9)
JPモルガン証券 8( 8)
三菱UFJeスマート 7( 5)
楽天証券 9( 3)
マネックス証券 3( 3)
松井証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース