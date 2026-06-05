「TOPIX先物」手口情報（5日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、6月限7709枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月5日のTOPIX先物期近（2026年6月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の7709枚だった。
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 7709( 7559)
ソシエテジェネラル証券 5986( 5986)
バークレイズ証券 5578( 5578)
ゴールドマン証券 3336( 2490)
UBS証券 2225( 2225)
ビーオブエー証券 2191( 2191)
モルガンMUFG証券 1194( 1194)
JPモルガン証券 1222( 1072)
サスケハナ・ホンコン 799( 799)
シティグループ証券 438( 438)
SMBC日興証券 332( 332)
日産証券 298( 298)
SBI証券 326( 266)
三菱UFJ証券 225( 225)
BNPパリバ証券 98( 98)
HSBC証券 62( 62)
野村証券 60( 60)
三菱UFJeスマート 73( 53)
みずほ証券 41( 41)
広田証券 40( 40)
◯2026年9月限（特別清算日：9月11日）
取引高( 立会内)
UBS証券 2009( 2009)
ゴールドマン証券 1303( 1303)
ABNクリアリン証券 443( 443)
シティグループ証券 404( 404)
SMBC日興証券 320( 320)
バークレイズ証券 273( 273)
SBI証券 203( 203)
三菱UFJ証券 200( 200)
JPモルガン証券 183( 183)
モルガンMUFG証券 149( 149)
日産証券 137( 137)
ソシエテジェネラル証券 116( 116)
野村証券 20( 20)
BNPパリバ証券 13( 13)
ドイツ証券 11( 11)
フィリップ証券 5( 5)
松井証券 4( 4)
インタラクティブ証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 7709( 7559)
ソシエテジェネラル証券 5986( 5986)
バークレイズ証券 5578( 5578)
ゴールドマン証券 3336( 2490)
UBS証券 2225( 2225)
ビーオブエー証券 2191( 2191)
モルガンMUFG証券 1194( 1194)
JPモルガン証券 1222( 1072)
サスケハナ・ホンコン 799( 799)
シティグループ証券 438( 438)
SMBC日興証券 332( 332)
日産証券 298( 298)
SBI証券 326( 266)
三菱UFJ証券 225( 225)
BNPパリバ証券 98( 98)
HSBC証券 62( 62)
野村証券 60( 60)
三菱UFJeスマート 73( 53)
みずほ証券 41( 41)
広田証券 40( 40)
取引高( 立会内)
UBS証券 2009( 2009)
ゴールドマン証券 1303( 1303)
ABNクリアリン証券 443( 443)
シティグループ証券 404( 404)
SMBC日興証券 320( 320)
バークレイズ証券 273( 273)
SBI証券 203( 203)
三菱UFJ証券 200( 200)
JPモルガン証券 183( 183)
モルガンMUFG証券 149( 149)
日産証券 137( 137)
ソシエテジェネラル証券 116( 116)
野村証券 20( 20)
BNPパリバ証券 13( 13)
ドイツ証券 11( 11)
フィリップ証券 5( 5)
松井証券 4( 4)
インタラクティブ証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
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