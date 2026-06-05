「TOPIX先物」手口情報（5日日中） ソシエテジェネラル証券取引高トップ、6月限1万6765枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月5日のTOPIX先物期近（2026年6月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはソシエテＧ証券の1万6765枚だった。
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 16765( 15361)
ABNクリアリン証券 13582( 13268)
バークレイズ証券 14586( 13086)
ゴールドマン証券 27774( 4795)
モルガンMUFG証券 4617( 4617)
野村証券 6503( 4072)
JPモルガン証券 4466( 3828)
UBS証券 2219( 2219)
サスケハナ・ホンコン 1863( 1863)
ビーオブエー証券 1851( 1651)
SMBC日興証券 4480( 1062)
シティグループ証券 3202( 1026)
BNPパリバ証券 889( 889)
みずほ証券 1164( 797)
大和証券 2744( 739)
SBI証券 1091( 715)
日産証券 689( 689)
三菱UFJ証券 550( 550)
ドイツ証券 548( 548)
広田証券 164( 164)
◯2026年9月限（特別清算日：9月11日）
取引高( 立会内)
バークレイズ証券 3830( 3830)
ゴールドマン証券 25426( 3068)
ソシエテジェネラル証券 3035( 3035)
野村証券 3395( 2481)
UBS証券 1684( 1684)
ABNクリアリン証券 1514( 1314)
JPモルガン証券 1836( 1198)
モルガンMUFG証券 644( 644)
SMBC日興証券 3821( 607)
みずほ証券 902( 542)
ビーオブエー証券 729( 529)
BNPパリバ証券 510( 510)
シティグループ証券 1843( 461)
三菱UFJ証券 454( 454)
SBI証券 392( 392)
大和証券 358( 326)
日産証券 239( 239)
フィリップ証券 27( 27)
インタラクティブ証券 11( 11)
松井証券 5( 5)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 16765( 15361)
ABNクリアリン証券 13582( 13268)
バークレイズ証券 14586( 13086)
ゴールドマン証券 27774( 4795)
モルガンMUFG証券 4617( 4617)
野村証券 6503( 4072)
JPモルガン証券 4466( 3828)
UBS証券 2219( 2219)
サスケハナ・ホンコン 1863( 1863)
ビーオブエー証券 1851( 1651)
SMBC日興証券 4480( 1062)
シティグループ証券 3202( 1026)
BNPパリバ証券 889( 889)
みずほ証券 1164( 797)
大和証券 2744( 739)
SBI証券 1091( 715)
日産証券 689( 689)
三菱UFJ証券 550( 550)
ドイツ証券 548( 548)
広田証券 164( 164)
取引高( 立会内)
バークレイズ証券 3830( 3830)
ゴールドマン証券 25426( 3068)
ソシエテジェネラル証券 3035( 3035)
野村証券 3395( 2481)
UBS証券 1684( 1684)
ABNクリアリン証券 1514( 1314)
JPモルガン証券 1836( 1198)
モルガンMUFG証券 644( 644)
SMBC日興証券 3821( 607)
みずほ証券 902( 542)
ビーオブエー証券 729( 529)
BNPパリバ証券 510( 510)
シティグループ証券 1843( 461)
三菱UFJ証券 454( 454)
SBI証券 392( 392)
大和証券 358( 326)
日産証券 239( 239)
フィリップ証券 27( 27)
インタラクティブ証券 11( 11)
松井証券 5( 5)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース