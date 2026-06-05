　日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月5日の日経225先物期近（2026年6月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の9150枚だった。

◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
　　　　　　　　　　　　　　取引高(　立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　9150(　　9130)
ソシエテジェネラル証券　　　　5986(　　5986)
バークレイズ証券　　　　　　　3065(　　3065)
ゴールドマン証券　　　　　　　1974(　　1354)
JPモルガン証券　　　　　　　　1136(　　1130)
サスケハナ・ホンコン　　　　　 953(　　 953)
SBI証券　　　　　　　 　　　　1472(　　 946)
松井証券　　　　　　　　　　　 624(　　 624)
楽天証券　　　　　　　　　　　 812(　　 456)
日産証券　　　　　　　　　　　 413(　　 413)
モルガンMUFG証券　　　　　　　 316(　　 316)
三菱UFJ証券　　　　　 　　　　 289(　　 289)
マネックス証券　　　　　　　　 273(　　 273)
みずほ証券　　　　　　　　　　 203(　　 203)
フィリップ証券　　　　　　　　 135(　　 135)
UBS証券　　　　　　　 　　　　 154(　　 133)
ビーオブエー証券　　　　　　　 128(　　 124)
三菱UFJeスマート　　　　　　　 123(　　 101)
野村証券　　　　　　　　　　　　79(　　　79)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　75(　　　75)
SMBC日興証券　　　　　　　　　　50(　　　 0)
シティグループ証券　　　　　　　27(　　　 0)
大和証券　　　　　　　　　　　　18(　　　 0)

◯2026年9月限（特別清算日：9月11日）
　　　　　　　　　　　　　　取引高(　立会内)
ソシエテジェネラル証券　　　　 281(　　 281)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 218(　　 218)
JPモルガン証券　　　　　　　　 195(　　 195)
三菱UFJ証券　　　　　 　　　　 150(　　 150)
日産証券　　　　　　　　　　　 124(　　 124)
バークレイズ証券　　　　　　　　88(　　　88)
モルガンMUFG証券　　　　　　　　72(　　　72)
SMBC日興証券　　　　　　　　　　60(　　　60)
松井証券　　　　　　　　　　　　50(　　　50)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　52(　　　38)
ドイツ証券　　　　　　　　　　　25(　　　25)
UBS証券　　　　　　　 　　　　　20(　　　20)
野村証券　　　　　　　　　　　　20(　　　20)
楽天証券　　　　　　　　　　　　39(　　　15)
ゴールドマン証券　　　　　　　　10(　　　10)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　15(　　　 9)
インタラクティブ証券　　　　　　 8(　　　 8)
岩井コスモ証券　　　　　　　　　 6(　　　 6)
マネックス証券　　　　　　　　　 3(　　　 3)
シティグループ証券　　　　　　　 2(　　　 2)

※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース