「日経225先物」手口情報（5日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、6月限9150枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月5日の日経225先物期近（2026年6月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の9150枚だった。
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 9150( 9130)
ソシエテジェネラル証券 5986( 5986)
バークレイズ証券 3065( 3065)
ゴールドマン証券 1974( 1354)
JPモルガン証券 1136( 1130)
サスケハナ・ホンコン 953( 953)
SBI証券 1472( 946)
松井証券 624( 624)
楽天証券 812( 456)
日産証券 413( 413)
モルガンMUFG証券 316( 316)
三菱UFJ証券 289( 289)
マネックス証券 273( 273)
みずほ証券 203( 203)
フィリップ証券 135( 135)
UBS証券 154( 133)
ビーオブエー証券 128( 124)
三菱UFJeスマート 123( 101)
野村証券 79( 79)
岩井コスモ証券 75( 75)
SMBC日興証券 50( 0)
シティグループ証券 27( 0)
大和証券 18( 0)
◯2026年9月限（特別清算日：9月11日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 281( 281)
ABNクリアリン証券 218( 218)
JPモルガン証券 195( 195)
三菱UFJ証券 150( 150)
日産証券 124( 124)
バークレイズ証券 88( 88)
モルガンMUFG証券 72( 72)
SMBC日興証券 60( 60)
松井証券 50( 50)
SBI証券 52( 38)
ドイツ証券 25( 25)
UBS証券 20( 20)
野村証券 20( 20)
楽天証券 39( 15)
ゴールドマン証券 10( 10)
三菱UFJeスマート 15( 9)
インタラクティブ証券 8( 8)
岩井コスモ証券 6( 6)
マネックス証券 3( 3)
シティグループ証券 2( 2)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 9150( 9130)
ソシエテジェネラル証券 5986( 5986)
バークレイズ証券 3065( 3065)
ゴールドマン証券 1974( 1354)
JPモルガン証券 1136( 1130)
サスケハナ・ホンコン 953( 953)
SBI証券 1472( 946)
松井証券 624( 624)
楽天証券 812( 456)
日産証券 413( 413)
モルガンMUFG証券 316( 316)
三菱UFJ証券 289( 289)
マネックス証券 273( 273)
みずほ証券 203( 203)
フィリップ証券 135( 135)
UBS証券 154( 133)
ビーオブエー証券 128( 124)
三菱UFJeスマート 123( 101)
野村証券 79( 79)
岩井コスモ証券 75( 75)
SMBC日興証券 50( 0)
シティグループ証券 27( 0)
大和証券 18( 0)
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 281( 281)
ABNクリアリン証券 218( 218)
JPモルガン証券 195( 195)
三菱UFJ証券 150( 150)
日産証券 124( 124)
バークレイズ証券 88( 88)
モルガンMUFG証券 72( 72)
SMBC日興証券 60( 60)
松井証券 50( 50)
SBI証券 52( 38)
ドイツ証券 25( 25)
UBS証券 20( 20)
野村証券 20( 20)
楽天証券 39( 15)
ゴールドマン証券 10( 10)
三菱UFJeスマート 15( 9)
インタラクティブ証券 8( 8)
岩井コスモ証券 6( 6)
マネックス証券 3( 3)
シティグループ証券 2( 2)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース