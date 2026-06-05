北山宏光、大人の色気ほとばしる“2つの表情”披露 大胆イメージチェンジも
歌手・俳優の北山宏光が、29日発売の雑誌『NYLON JAPAN』2026年8月号 SPECIAL EDITION（カエルム）のW表紙を飾る。
【別表紙カット】鮮烈カラーで…色気たぎる北山宏光
W表紙には「TRUE COLORS」というテーマにふさわしい、大人の色気をまとった鮮烈な“カラフルみっくん”と、静寂のなかに強いまなざしを宿す“モノクロームキタミツ”として登場。対照的な2つの世界観を表現したスペシャルシューティングが実現した。刺激的でありながらどこかダークな空気感をただよわせる、妖しくも魅惑的なビジュアルとなる。さらに、ムードあふれるブロンドヘアへと大胆にイメージチェンジした姿も披露する。
カラフルとモノクロ、相反する世界が溶け合うように紡がれるファッションストーリーに加え、特別版には厚紙仕様のスペシャル2ページを封入。アーティストとして進化を続ける北山の“今”に迫るロングインタビューも掲載する。
中面には、色とりどりの魅力が光る企画が多く収められている。7人組ダンス＆ボーカルグループ・BALLISTIK BOYZは、平成のレジェンドスターを彷彿（ほうふつ）とさせるカラーをまとって登場する。『NYLON JAPAN 22ND ANNIVERSARY PARTY』で熱いパフォーマンスを披露し、先日は88rising主催の音楽フェス『Head In The Clouds』で始動が発表された4人組ガールズグループ・kiOraやどんぐりずも。グッズ連動企画「CULTURE STUDIO」には、いぎなり東北産がキュートに登場する。
【別表紙カット】鮮烈カラーで…色気たぎる北山宏光
W表紙には「TRUE COLORS」というテーマにふさわしい、大人の色気をまとった鮮烈な“カラフルみっくん”と、静寂のなかに強いまなざしを宿す“モノクロームキタミツ”として登場。対照的な2つの世界観を表現したスペシャルシューティングが実現した。刺激的でありながらどこかダークな空気感をただよわせる、妖しくも魅惑的なビジュアルとなる。さらに、ムードあふれるブロンドヘアへと大胆にイメージチェンジした姿も披露する。
中面には、色とりどりの魅力が光る企画が多く収められている。7人組ダンス＆ボーカルグループ・BALLISTIK BOYZは、平成のレジェンドスターを彷彿（ほうふつ）とさせるカラーをまとって登場する。『NYLON JAPAN 22ND ANNIVERSARY PARTY』で熱いパフォーマンスを披露し、先日は88rising主催の音楽フェス『Head In The Clouds』で始動が発表された4人組ガールズグループ・kiOraやどんぐりずも。グッズ連動企画「CULTURE STUDIO」には、いぎなり東北産がキュートに登場する。