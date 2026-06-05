『そこまで言って委員会』増刊号、26年上半期の“最悪ニュース”で激論【出演者一覧】
あす6日午前9時25分から読売テレビ「そこまで言って委員会NP増刊号『2026年上半期 ザ・ワーストテン』」を放送する。
【番組カット】ドレス姿でMCを務める黒木千晶アナ
毎週日曜放送の人気番組『そこまで言って委員会 NP』の「増刊号」。今回は「2026年上半期 最悪ニュース ザ・ワーストテン」というテーマで、全国の老若男女 1000人にとったアンケートをもとに作成された、「上半期に話題となった、どうにも納得がいかないニュースランキング」を発表する。
スタジオには、委員会パネリストとしておなじみの門田隆将、須田慎一郎、竹田恒泰、丸田佳奈の4人が集結。行方が気になる消費減税や、過去最低を記録した出生率、悪化している日中関係、辺野古沖転覆事故など、次々と納得のいかないニュースが発表される中、パネリストたちは徐々にヒートアップしていき、「財務省の官僚、出てこい！」、「マスコミもマスコミなんだよ！」、「政治家のやってることが少子化対策としてどうなの！」と、忖度なしの言いたい放題の展開に（!?）。
それぞれが思う存分怒りをぶちまけるなか、いよいよワースト1位が発表される！果たして2026年上半期、日本国民が一番怒った“最悪なニュース”とは（!?）。
【出演者】
＜MC＞
黒木千晶（読売テレビアナウンサー）
野村明大（読売テレビアナウンサー）
＜パネラー＞
門田隆将（作家・ジャーナリスト）
須田慎一郎（経済ジャーナリスト）
竹田恒泰（作家）
丸田佳奈 （産婦人科医・タレント）
【番組カット】ドレス姿でMCを務める黒木千晶アナ
毎週日曜放送の人気番組『そこまで言って委員会 NP』の「増刊号」。今回は「2026年上半期 最悪ニュース ザ・ワーストテン」というテーマで、全国の老若男女 1000人にとったアンケートをもとに作成された、「上半期に話題となった、どうにも納得がいかないニュースランキング」を発表する。
それぞれが思う存分怒りをぶちまけるなか、いよいよワースト1位が発表される！果たして2026年上半期、日本国民が一番怒った“最悪なニュース”とは（!?）。
【出演者】
＜MC＞
黒木千晶（読売テレビアナウンサー）
野村明大（読売テレビアナウンサー）
＜パネラー＞
門田隆将（作家・ジャーナリスト）
須田慎一郎（経済ジャーナリスト）
竹田恒泰（作家）
丸田佳奈 （産婦人科医・タレント）