超特急、M!LKら属するEBiDAN「Yes! 東京」リミックス参加アーティスト発表 個別オンライントーク会も開催へ
超特急やM!LKら全9グループ総勢60人からなる、スターダストプロモーション所属俳優・タレントによる男性アーティスト集団・EBiDAN （恵比寿学園男子部）。EBiDANの15周年記念シングル「Yes! 東京」（8月11日発売）の「15周年盤」に収録されるリミックスを手がける5人のアーティストが発表された。
【画像】解禁されたEBiDANシャッフルユニット
参加するのは、EBiDANメンバーと同じスターダストプロモーション系列の所属で、初期からEBiDANを支えていたヒャダインと、抜群の音楽センスと独特なグルーヴ感のサウンドで、ジャンルの垣根を超えて活動しているプロデューサー／アーティストのMatt Cab。そして、Future bassをルーツにした清涼感のある音楽で注目を集める韓国出身のプロデューサーNor、過剰な音像とエモーショナルさを同居させた楽曲を得意とするDJ／プロデューサーの前澤、ネットカルチャーを中心に活動し、巧みな音作りを放つ新進気鋭アーティストのKakulyの3人を加えた5人のアーティストが「Yes! 東京」をそれぞれ独自の手法でリミックスしている。オリジナルとはまた異なるアプローチで楽曲が楽しめる。
また、「Yes! 東京」のCD予約購入者を対象とした個別オンライントーク会の開催も発表された。対象のCDショップにて期間内に予約・購入すると、個別オンライントーク会へ応募できるシリアルナンバーが配布される。個別オンライントーク会の詳細のほか、店舗別購入者特典の絵柄は特設サイトで確認できる。
8月に開催される15周年ライブ『EBiDAN THE LIVE 2026 15th Anniversary』のシャッフルユニットも解禁された。毎年恒例の公演ごとに異なるグループとメンバーによる、“エビライ”でしか見られない特別なユニットとなる。
「Yes! 東京」は、多様性と夢を全肯定し、聴く人を笑顔に、そして幸せにするEBiDANの新たな代表曲となる作品。通常盤、各グループ盤、15周年盤を合わせた全15形態でリリースされ、カップリングには、昨年の『EBiDAN THE LIVE 2025 HOTEL NINE STAR』でも披露された「好きだから走れ!!!!!!!」を収録。さらに各グループ盤には、それぞれのメンバーで歌唱されたグループVer.が、15周年盤にはRemixが収録される。
■EBiDAN代表コメント／超特急・タカシ
EBiDAN15周年のタイミングで、錚々たるアーティストの方々にRemixをしていただき光栄です。
其々の輝き方で展開をしていくYes! 東京 Special Remix是非聴いて欲しいんやで！タカシやで!!
【画像】解禁されたEBiDANシャッフルユニット
参加するのは、EBiDANメンバーと同じスターダストプロモーション系列の所属で、初期からEBiDANを支えていたヒャダインと、抜群の音楽センスと独特なグルーヴ感のサウンドで、ジャンルの垣根を超えて活動しているプロデューサー／アーティストのMatt Cab。そして、Future bassをルーツにした清涼感のある音楽で注目を集める韓国出身のプロデューサーNor、過剰な音像とエモーショナルさを同居させた楽曲を得意とするDJ／プロデューサーの前澤、ネットカルチャーを中心に活動し、巧みな音作りを放つ新進気鋭アーティストのKakulyの3人を加えた5人のアーティストが「Yes! 東京」をそれぞれ独自の手法でリミックスしている。オリジナルとはまた異なるアプローチで楽曲が楽しめる。
8月に開催される15周年ライブ『EBiDAN THE LIVE 2026 15th Anniversary』のシャッフルユニットも解禁された。毎年恒例の公演ごとに異なるグループとメンバーによる、“エビライ”でしか見られない特別なユニットとなる。
「Yes! 東京」は、多様性と夢を全肯定し、聴く人を笑顔に、そして幸せにするEBiDANの新たな代表曲となる作品。通常盤、各グループ盤、15周年盤を合わせた全15形態でリリースされ、カップリングには、昨年の『EBiDAN THE LIVE 2025 HOTEL NINE STAR』でも披露された「好きだから走れ!!!!!!!」を収録。さらに各グループ盤には、それぞれのメンバーで歌唱されたグループVer.が、15周年盤にはRemixが収録される。
■EBiDAN代表コメント／超特急・タカシ
EBiDAN15周年のタイミングで、錚々たるアーティストの方々にRemixをしていただき光栄です。
其々の輝き方で展開をしていくYes! 東京 Special Remix是非聴いて欲しいんやで！タカシやで!!