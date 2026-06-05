桑田佳祐、貴重映像を厳選＆編集したライブセレクション第2弾のYouTube配信が決定
24日に発売される桑田佳祐の最新シングル「人誑し / ひとたらし」のリリースを記念したライブセレクション特番「TAISHITA presents 桑田佳祐 Play Back Live〜夏祭りツアー直前SP〜」が、25日午後8時から桑田の公式YouTubeチャンネルにてプレミア公開されることが発表された。
【動画】桑田佳祐が登場！カンロの新CM「Sweetな未来へ!!」
5月に公開されたライブセレクションの第2弾となる同番組は、桑田が7月から全国10ヶ所22公演を巡る真夏のアリーナツアー『桑田佳祐 夏祭りツアー 2026 supported by カンロ』の直前スペシャルとして、過去のソロツアー映像から前回の配信に収まりきらなかった貴重映像を厳選＆編集したものとなる予定だ。公開日の25日は、桑田がサザンオールスターズとしてデビューした記念日でもある。
また、シングルに収録されることが発表されたカンロ新CMテーマソング（4曲）が、あす6日放送のレギュラーラジオ『桑田佳祐のやさしい夜遊び』（TOKYO FM／JFN系 午後11：00〜）にて初オンエアされることも明らかになった。桑田がサプライズで4曲を書き下ろした、異例ともいえる楽曲制作に至った経緯に迫る。
さらに、シングルの先着予約・購入特典『桑田佳祐「人誑し / ひとたらし」寄席文字木札ストラップ』も解禁された。
収録曲の「人誑し / ひとたらし」「AKANE On My Mind〜饅頭こわい」が落語をテーマとしたテレビアニメ『あかね噺』の主題歌であることから、特典は『桑田佳祐「人誑し / ひとたらし」寄席文字木札ストラップ』に決定。木札の片面には、「大入り満員」や「右肩上がり」の願いを込めて書かれる江戸由来の縁起文字である「寄席文字」で「桑田佳祐」の名前が彫り込まれ、もう片面には、先行配信された「人誑し / ひとたらし」デジタル配信ジャケットのアートワークがプリントされている。
同特典は、完全生産限定盤、通常盤、アナログ盤を予約・購入した人に先着でプレゼントされる。特典は無くなり次第終了となる。
【動画】桑田佳祐が登場！カンロの新CM「Sweetな未来へ!!」
5月に公開されたライブセレクションの第2弾となる同番組は、桑田が7月から全国10ヶ所22公演を巡る真夏のアリーナツアー『桑田佳祐 夏祭りツアー 2026 supported by カンロ』の直前スペシャルとして、過去のソロツアー映像から前回の配信に収まりきらなかった貴重映像を厳選＆編集したものとなる予定だ。公開日の25日は、桑田がサザンオールスターズとしてデビューした記念日でもある。
さらに、シングルの先着予約・購入特典『桑田佳祐「人誑し / ひとたらし」寄席文字木札ストラップ』も解禁された。
収録曲の「人誑し / ひとたらし」「AKANE On My Mind〜饅頭こわい」が落語をテーマとしたテレビアニメ『あかね噺』の主題歌であることから、特典は『桑田佳祐「人誑し / ひとたらし」寄席文字木札ストラップ』に決定。木札の片面には、「大入り満員」や「右肩上がり」の願いを込めて書かれる江戸由来の縁起文字である「寄席文字」で「桑田佳祐」の名前が彫り込まれ、もう片面には、先行配信された「人誑し / ひとたらし」デジタル配信ジャケットのアートワークがプリントされている。
同特典は、完全生産限定盤、通常盤、アナログ盤を予約・購入した人に先着でプレゼントされる。特典は無くなり次第終了となる。