あいみょん、キャリア初のベストアルバムリリース決定 10年の集大成「本当に喜怒哀楽いろんなことがありました」
メジャーデビュー10周年を迎えるあいみょんが、キャリア初となるベストアルバム『AIMYON BEST ALBUM - 唇を追え！ -』を9月9日にリリースすることが決定した。
【動画】レアすぎん？ 『ナイトスクープ』あいみょんが依頼者で登場
同作は、2016年リリースのメジャーデビューシングル「生きていたんだよな」から昨年リリースの「スケッチ / 君の夢を聞きながら、僕は笑えるアイデアを！」までの全シングル曲とカップリング曲を収録。10年間の活動の集大成といえる作品だ。
ジャケット写真は、あいみょんのメジャーデビュー以降すべての作品のアートワークを手がけるとんだ林蘭氏がアートディレクションを担当。広大な砂漠の中で“唇型の乗り物”に乗った探検隊姿のあいみょん、そして顔が唇型になった犬のような生き物が印象的な、冒険心と遊び心にあふれたアートワークに仕上がっている。
通常盤も3枚組というボリュームで構成。Disc1と2には人気曲を24曲収録し、Disc3には独自の感性でピックアップしたカップリング曲を18曲収録する。初回限定盤には、新曲「今日は晴れ、肌寒い。私は家、ギターを弾く。」を収めたSPECIAL BONUS CD（Disc4）が付属。初回限定盤のパッケージは12インチレコードサイズの特別仕様となり、同サイズの大型ブックレットも同梱される。
情報解禁にあわせて、ティザー映像「この曲歌えるかな？チャレンジ!!」も公開された。ベストアルバムのリリースにちなみ、あいみょんが自身の楽曲の「サビドン！クイズ」に一発撮りで挑戦している。
■あいみょん コメント
デビューした時から、シングル1枚1枚が、
アルバムの1枚1枚が
自分の名刺代わり！と思って
「こういう者です、良かったら聴いてください」
という気持ちでCDを作ってきました。
気づけば10年が経とうとしていて、
歳も重ねて、
歌声も言葉の表現も変化していると感じるし、
本当に喜怒哀楽いろんなことがありました。
でも、変わらないのは
いつだって自分の作りたい音楽を作っていること。
自分の中から溢れる言葉やひらめきを信じてること。
音楽が楽しくて、大好きなことです。
もちろん私1人では踏み込めなかった10年、
たくさんの感謝と大切な思い出が詰まったベストアルバムができました。
私の音楽が初めましての人も、そうじゃない人も
改めて、
あいみょんです、良かったら聴いてください！
【動画】レアすぎん？ 『ナイトスクープ』あいみょんが依頼者で登場
同作は、2016年リリースのメジャーデビューシングル「生きていたんだよな」から昨年リリースの「スケッチ / 君の夢を聞きながら、僕は笑えるアイデアを！」までの全シングル曲とカップリング曲を収録。10年間の活動の集大成といえる作品だ。
通常盤も3枚組というボリュームで構成。Disc1と2には人気曲を24曲収録し、Disc3には独自の感性でピックアップしたカップリング曲を18曲収録する。初回限定盤には、新曲「今日は晴れ、肌寒い。私は家、ギターを弾く。」を収めたSPECIAL BONUS CD（Disc4）が付属。初回限定盤のパッケージは12インチレコードサイズの特別仕様となり、同サイズの大型ブックレットも同梱される。
情報解禁にあわせて、ティザー映像「この曲歌えるかな？チャレンジ!!」も公開された。ベストアルバムのリリースにちなみ、あいみょんが自身の楽曲の「サビドン！クイズ」に一発撮りで挑戦している。
■あいみょん コメント
デビューした時から、シングル1枚1枚が、
アルバムの1枚1枚が
自分の名刺代わり！と思って
「こういう者です、良かったら聴いてください」
という気持ちでCDを作ってきました。
気づけば10年が経とうとしていて、
歳も重ねて、
歌声も言葉の表現も変化していると感じるし、
本当に喜怒哀楽いろんなことがありました。
でも、変わらないのは
いつだって自分の作りたい音楽を作っていること。
自分の中から溢れる言葉やひらめきを信じてること。
音楽が楽しくて、大好きなことです。
もちろん私1人では踏み込めなかった10年、
たくさんの感謝と大切な思い出が詰まったベストアルバムができました。
私の音楽が初めましての人も、そうじゃない人も
改めて、
あいみょんです、良かったら聴いてください！