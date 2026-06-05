IMP.基俊介、主演舞台開幕もメンバーの反応に嘆き「僕が初日って知らないと思う」
7人組グループ・IMP.の基俊介が5日、ヒューリックホール東京で行われた舞台『ぴーすおぶせーふ』ゲネプロ後囲み取材にトリプル主演の、佐々木美玲、落合モトキと共に参加した。初日を迎え、基がIMP.メンバー6人それぞれの反応を明かした。
【集合ショット】気合い十分！役衣装で登場した基俊介＆佐々木美玲＆落合モトキ
昨日はメンバーの鈴木大河が主演する舞台『曲がれ！スプーン』が開幕。鈴木がメンバーの椿泰我から長文メッセージをもらったことを明かしていたが、「ネットニュースで見出しを見た」と言う基は「きょう（椿から）来るかな、と思ったら世界一短かった。『頑張れ』だけ来ました」とがっくり。
一方、「影山（拓也）は『きょうゲネプロと本番も頑張ってね』とか1番早かったのは松井奏だった」とうれしそうに紹介するも「みんな送ってくれる中やっぱり、横原（悠毅）と（佐藤）新はくれなかった。催促するのもおこがましい、絶対にくれないので」と苦笑した。
さらに「横原はそういうタイプなので『言わんでもわかるじゃん』みたいな感じなんですけど、新に関してはきょう舞台をやってることを知らないです」と言い放ち、IMP.のグループLINEでも「マネージャーさんとか何人かいて、業務連絡があるんです。ルールとして見たら必ずなんでもいいからリアクションボタンを押す。でも1ヶ月前から新のだけ1個もつかない」とマイペースぶりに困惑。
佐々木が「それは許されてるんですか」と尋ねると「独特の雰囲気というか。言って直ってたらもう直ってる」とあきらめ半分の基。「新だけきょう僕が初日って知らないと思う」と嘆くと、落合は「新さん、見てますか。基、頑張ってますよ〜！」とカメラ越しにアピール。基は「ネットニュースでもワイドショーでも見たらなにか返事をちょうだい〜」と呼びかけていた。
今作は2022年にドラマ、23年に舞台が上演された『ぴーすおぶけーき』のキャスト・スタッフが再集結した完全新作ドラマ＆舞台連動企画。シリーズ第2弾となる今回は、謎の組織による国会占拠事件から1年。図らずも国を救うヒーローとなった事なかれ主義の3人が国会議事堂の備品室で再会して…。
佐々木は作品の魅力を「今ってわりとドロドロ〜とかフリーン（不倫）とか重めの題材が多いので」と切り出すと、落合は「最初はオブラートに包んでたのに（笑）」とツッコミ。さらに「ゆるっとしているけどこの3人の空気感で元気になれる。今回は舞台ということで長編の…ながへん？」と首をかしげる佐々木に今度は基が「“ながへん”ではないのは確かです」と指摘。コロナ禍を経て集結した3人のチームワークはばっちりだった。
【集合ショット】気合い十分！役衣装で登場した基俊介＆佐々木美玲＆落合モトキ
昨日はメンバーの鈴木大河が主演する舞台『曲がれ！スプーン』が開幕。鈴木がメンバーの椿泰我から長文メッセージをもらったことを明かしていたが、「ネットニュースで見出しを見た」と言う基は「きょう（椿から）来るかな、と思ったら世界一短かった。『頑張れ』だけ来ました」とがっくり。
さらに「横原はそういうタイプなので『言わんでもわかるじゃん』みたいな感じなんですけど、新に関してはきょう舞台をやってることを知らないです」と言い放ち、IMP.のグループLINEでも「マネージャーさんとか何人かいて、業務連絡があるんです。ルールとして見たら必ずなんでもいいからリアクションボタンを押す。でも1ヶ月前から新のだけ1個もつかない」とマイペースぶりに困惑。
佐々木が「それは許されてるんですか」と尋ねると「独特の雰囲気というか。言って直ってたらもう直ってる」とあきらめ半分の基。「新だけきょう僕が初日って知らないと思う」と嘆くと、落合は「新さん、見てますか。基、頑張ってますよ〜！」とカメラ越しにアピール。基は「ネットニュースでもワイドショーでも見たらなにか返事をちょうだい〜」と呼びかけていた。
今作は2022年にドラマ、23年に舞台が上演された『ぴーすおぶけーき』のキャスト・スタッフが再集結した完全新作ドラマ＆舞台連動企画。シリーズ第2弾となる今回は、謎の組織による国会占拠事件から1年。図らずも国を救うヒーローとなった事なかれ主義の3人が国会議事堂の備品室で再会して…。
佐々木は作品の魅力を「今ってわりとドロドロ〜とかフリーン（不倫）とか重めの題材が多いので」と切り出すと、落合は「最初はオブラートに包んでたのに（笑）」とツッコミ。さらに「ゆるっとしているけどこの3人の空気感で元気になれる。今回は舞台ということで長編の…ながへん？」と首をかしげる佐々木に今度は基が「“ながへん”ではないのは確かです」と指摘。コロナ禍を経て集結した3人のチームワークはばっちりだった。