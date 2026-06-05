【出生率】関西ワーストの京都府は全国でも44位…大阪府は『出生数＞現状の高校入試の定員』差分は1万人以上？？関西で″出生率最高”は１１年連続で滋賀県 厚生労働省発表
厚生労働省によりますと、2025年の出生数は 67万1236 人で、2023年の68万6173人より1万4937人減少しました。出生率（人口千対）は5.6で、前年の5.7より低下しています。
【画像を見る】この10年でどれだけ下がったか…関西各府県の合計特殊出生率の変化
出生数を母の年齢別にみると、30～34 歳で前年より増加し、他の年齢では減少していました。 また、合計特殊出生率は1.14 で、前年の1.15より低下していました。
◎合計特殊出生率：女性1人が生涯に生むと推定される子どもの人数
◆関西ワーストは京都 全国でも44位… 一方、関西1位は１１年連続で滋賀
合計特殊出生率が関西でも最も低かったのは京都府。全国４７都道府県でみても４４位でした。
一方、関西で最も合計特殊出生率が高かったのは１１年連続『滋賀県』で、全国では１１位でした。
関西２府４県の合計特殊出生率と全国の順位（2025年のデータ）は以下の通りです。
府県 合計特殊出生率（前年比） 全国順位
滋賀県 1.34（+0.02） １１位
和歌山県 1.24（±0.00） ２２位
兵庫県 1.23（±0.00） ２３位
奈良県 1.17 （-0.02） ３１位
大阪府 1.13 （-0.01） ３６位
京都府 1.03（-0.02） ４４位
◆大阪府ではこのまま行くと…高校入試で1万人以上定員割れする計算に？
大阪府の2025年の出生数は 52,598人でした。
大阪府や大阪私立中学高等学校連合が発表したデータによりますと、2026年度の高校入試の定員は私立・公立合わせて約66,000人でした。
発表された双方のデータを単純に比較すると、今のまま行った場合、2026年度の高校入試の定員が出生数を大きく上回り、1万人以上定員割れする数値となります。
また、発表された関西の出生数と死亡数は以下の通りです。どの府県でも、死亡数が出生数を大きく上回る数値となっています。
都道府県 出生数(人) 死亡数(人)
滋賀県 8,708 15,505
和歌山県 4,246 14,191
兵庫県 30,110 67,397
奈良県 6,409 17,602
大阪府 52,598 108,172
京都府 12,677 31,077
◆グラフで見る10年の合計特殊出生率の変化
関西2府4県の2015年～2025年の合計特殊出生率のデータをグラフで見ると、去年までは減少傾向でしたが、今年は兵庫・和歌山では横ばい、滋賀では増加していることがわかります。
また奈良県は２０２２以降、全国平均よりも高い値を維持していることがわかります。
◆全国最多は沖縄県 次いで福井県
全国で最も合計特殊出生率が高かったのは沖縄県でした。厚生労働省が発表している1975年以降の約50年間、常にトップの出生率を誇っていることになります 。
順位 都道府県 出生率（前年比）
第1位 沖縄県 1.52（-0.02）
第2位 宮崎県 1.46（+0.03）
第3位 福井県 1.45 （-0.01）
第4位 長崎県 1.42（+0.03）
第5位 島根県 1.41（-0.02）
◆合計特殊出生率 ワーストは東京都
一方、今年発表されたデータ（2025年）で、最も合計特殊出生率が低かったのは東京都でした。
ワースト 都道府県 合計特殊出生率 （前年比）
第1位 東京都 0.96（±0.00）
第2位 北海道 1.00（-0.01）
第2位 宮城県 1.00（±0.00）
第4位 京都府 1.03（-0.02）
第5位 神奈川県 1.05（-0.03）
第5位 秋田県 1.05（+0.01）