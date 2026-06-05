厚生労働省によりますと、2025年の出生数は 67万1236 人で、2023年の68万6173人より1万4937人減少しました。出生率（人口千対）は5.6で、前年の5.7より低下しています。

【画像を見る】この10年でどれだけ下がったか…関西各府県の合計特殊出生率の変化

出生数を母の年齢別にみると、30～34 歳で前年より増加し、他の年齢では減少していました。 また、合計特殊出生率は1.14 で、前年の1.15より低下していました。

◎合計特殊出生率：女性1人が生涯に生むと推定される子どもの人数

◆関西ワーストは京都 全国でも44位… 一方、関西1位は１１年連続で滋賀

合計特殊出生率が関西でも最も低かったのは京都府。全国４７都道府県でみても４４位でした。

一方、関西で最も合計特殊出生率が高かったのは１１年連続『滋賀県』で、全国では１１位でした。

関西２府４県の合計特殊出生率と全国の順位（2025年のデータ）は以下の通りです。

府県 合計特殊出生率（前年比） 全国順位

滋賀県 1.34（+0.02） １１位

和歌山県 1.24（±0.00） ２２位

兵庫県 1.23（±0.00） ２３位

奈良県 1.17 （-0.02） ３１位

大阪府 1.13 （-0.01） ３６位

京都府 1.03（-0.02） ４４位

◆大阪府ではこのまま行くと…高校入試で1万人以上定員割れする計算に？

大阪府の2025年の出生数は 52,598人でした。

大阪府や大阪私立中学高等学校連合が発表したデータによりますと、2026年度の高校入試の定員は私立・公立合わせて約66,000人でした。

発表された双方のデータを単純に比較すると、今のまま行った場合、2026年度の高校入試の定員が出生数を大きく上回り、1万人以上定員割れする数値となります。

また、発表された関西の出生数と死亡数は以下の通りです。どの府県でも、死亡数が出生数を大きく上回る数値となっています。

都道府県 出生数(人) 死亡数(人)

滋賀県 8,708 15,505

和歌山県 4,246 14,191

兵庫県 30,110 67,397

奈良県 6,409 17,602

大阪府 52,598 108,172

京都府 12,677 31,077

◆グラフで見る10年の合計特殊出生率の変化

関西2府4県の2015年～2025年の合計特殊出生率のデータをグラフで見ると、去年までは減少傾向でしたが、今年は兵庫・和歌山では横ばい、滋賀では増加していることがわかります。

また奈良県は２０２２以降、全国平均よりも高い値を維持していることがわかります。

◆全国最多は沖縄県 次いで福井県

全国で最も合計特殊出生率が高かったのは沖縄県でした。厚生労働省が発表している1975年以降の約50年間、常にトップの出生率を誇っていることになります 。

順位 都道府県 出生率（前年比）

第1位 沖縄県 1.52（-0.02）

第2位 宮崎県 1.46（+0.03）

第3位 福井県 1.45 （-0.01）

第4位 長崎県 1.42（+0.03）

第5位 島根県 1.41（-0.02）

◆合計特殊出生率 ワーストは東京都

一方、今年発表されたデータ（2025年）で、最も合計特殊出生率が低かったのは東京都でした。

ワースト 都道府県 合計特殊出生率 （前年比）

第1位 東京都 0.96（±0.00）

第2位 北海道 1.00（-0.01）

第2位 宮城県 1.00（±0.00）

第4位 京都府 1.03（-0.02）

第5位 神奈川県 1.05（-0.03）

第5位 秋田県 1.05（+0.01）