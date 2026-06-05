乃木坂46の3代目キャプテンで、今年5月の東京ドーム公演でグループを卒業した梅澤美波（27）が5日、神宮で行われたヤクルト―日本ハム戦の始球式に登場。自身初という大役を見事に務め球場を盛り上げた。

神宮球場の創建100周年を記念したシリーズ。梅澤は背番号「100」のユニホーム姿で、高めに外れたものの見事なノーバウンド投球を披露した。

終了後、報道陣に囲まれての第一声は笑顔で「ノーバウンドでしたよね！」。そして「記憶がないぐらい緊張しました。とにかくノーバンで届けるっていうのが第一の目標だったので、なんとかそれがかなって良かった」と笑顔で振り返った。

神宮ではグループとして何度もコンサートを行っている。「乃木坂を語る上で、この神宮は欠かせない場所だと思うので。私にとってもグループにとっても大事な場所で、100周年というタイミングで始球式を任せていただいた。私は卒業したけどみんなの思いも背負った気持ちでボールを投げさせてもらった」と梅澤。

自己採点を聞かれると「100周年なので100点です！」と満面の笑みで話した。

今回の3連戦は「明治神宮外苑創建100年記念 JINGU STADIUM DAY」として開催され、ヤクルトのナインは国鉄時代の復刻ユニホームを着用。100周年ロゴが入った試合球とベースが使用され、国鉄スワローズデザインの球団旗も掲揚される。