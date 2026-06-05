『櫻坂46の「さ」』“デモジェル山下”がまさかの復活 スペシャルウィークに山下瞳月＆村井優が出演【コメントあり】
文化放送で放送中の『櫻坂46の「さ」』（毎週日曜 後7：00）では、スペシャルウィーク週となる7日の放送に、向井純葉、村井優、山下瞳月が出演する。
【写真】透明感たっぷり！オフ感あふれる山下瞳月
櫻坂46ならではの魅力「さ（＝「差」）」を追求し、メンバーがスキルや個性を磨くさまざまな企画に全力でチャレンジしている同番組。7日の放送では、特別企画「デモジェル山下とエンジェル村井の懺悔室」を実施する。前回、大きな反響を呼んだ「デモジェル山下の懺悔室」が満を持して復活。さらなる進化を遂げて帰ってくる。
この企画では、リスナーに「未だに悔いていること」を正直に告白してもらい、心の底から反省しているのかどうかを「デモジェル山下」こと山下瞳月と、「エンジェル村井」こと村井優が真剣にジャッジする。ただし反省の色が見えないリスナーには、普段の山下と村井からは想像できない厳しい言葉が送られてしまう。今回も、天使のように超絶甘い一言や、悪魔のように手厳しい一言が続出する。
収録後の3人からコメントが到着した。
【向井純葉】
今回はデモジェル山下様とエンジェル村井様が来てくださいました！
厳しい一言なのか、優しくて甘い一言なのか、ぜひ聴いてみてください！
私もお二人に会えてうれしかったです
【村井優】
火力の高いデモジェル山下に対して、エンジェル村井が擁護できるのか…。
2人のディベートをお楽しみに!! いとちゃんの判定にも注目です。
【山下瞳月】
デモジェル様とエンジェル様が来てくれました!!
お二人に会えてうれしかったです
【写真】透明感たっぷり！オフ感あふれる山下瞳月
櫻坂46ならではの魅力「さ（＝「差」）」を追求し、メンバーがスキルや個性を磨くさまざまな企画に全力でチャレンジしている同番組。7日の放送では、特別企画「デモジェル山下とエンジェル村井の懺悔室」を実施する。前回、大きな反響を呼んだ「デモジェル山下の懺悔室」が満を持して復活。さらなる進化を遂げて帰ってくる。
収録後の3人からコメントが到着した。
【向井純葉】
今回はデモジェル山下様とエンジェル村井様が来てくださいました！
厳しい一言なのか、優しくて甘い一言なのか、ぜひ聴いてみてください！
私もお二人に会えてうれしかったです
【村井優】
火力の高いデモジェル山下に対して、エンジェル村井が擁護できるのか…。
2人のディベートをお楽しみに!! いとちゃんの判定にも注目です。
【山下瞳月】
デモジェル様とエンジェル様が来てくれました!!
お二人に会えてうれしかったです