Aぇ! group、メンカラパジャマでハッピーオーラ 『mini』表紙＆10ページ特集でメガネ＆インスタントカメラでも撮影
4人組グループ・Aぇ! groupが、12日発売のファッション雑誌『mini 7月号増刊 Aぇ! group SPECIAL EDITION』（宝島社）表紙に登場する。同日に初主演映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』が公開となる4人が『おそ松さん』コンセプトに合わせて、カラフルでハッピーな雰囲気をまとったメンバーカラーパジャマで笑顔をみせる。
【写真】初の単独主演に「成長してもっと上に！」と意気込んだ末澤誠也
また、今号の大テーマ“ENJOY!! サマー”にちなんだ“どっち派!?”では「夏デートするなら、プール？ 花火大会？」といった一問一答や、ライブやYouTubeなどの近況クロストーク、映画についての集合インタビューも掲載。
人気の両面ピンナップ”は、メンバーがインスタントカメラでラフに自撮りした「エモエモ自撮り面」と、同誌といえばのメガネをかけた「メロメロメガネ面」となっている。充実の巻頭10ページ撮り下ろし（内2ページはピンナップ仕様）が展開される。
■編集部コメント：
約2年ぶりのAぇ! groupさんの表紙ということで、どんなコンセプトにするか熟考に熟考を重ね、夏だし、おそ松さんだし、miniらしくかわいい4人が見たい！シュッとした4人もかっこよくていいけど、やっぱりminiではいつまでもキュートでいてほしい！という願いを込めて、今回のメンカラパジャマ衣装にさせていただきました。
あえてちょっと髪形を崩してラフさを出すために、特集では“風”コンセプトに。写っていませんが、実は末澤（誠也）くんもスタジオの送風機に吹かれています。ピンナップ用に、お約束のメガネ姿も。特に、小島（健）くんが“もでけん”大発揮されていたのが印象的でした。その他、表紙での頭コツンなど、撮影ウラバナシはぜひ誌面でチェックしてください！
また、撮影と同時進行で、インスタントカメラで自撮りをお願いするという、出たとこ勝負な賭けも敢行。現像するまでドキドキでしたが、自撮りならではのゆるーい表情とラフな画角がなんだか修学旅行の男の子みたいでかわいいので（小道具でサングラスかけたりしてますが）、ピンナップの表裏くまなくご堪能ください
【写真】初の単独主演に「成長してもっと上に！」と意気込んだ末澤誠也
また、今号の大テーマ“ENJOY!! サマー”にちなんだ“どっち派!?”では「夏デートするなら、プール？ 花火大会？」といった一問一答や、ライブやYouTubeなどの近況クロストーク、映画についての集合インタビューも掲載。
■編集部コメント：
約2年ぶりのAぇ! groupさんの表紙ということで、どんなコンセプトにするか熟考に熟考を重ね、夏だし、おそ松さんだし、miniらしくかわいい4人が見たい！シュッとした4人もかっこよくていいけど、やっぱりminiではいつまでもキュートでいてほしい！という願いを込めて、今回のメンカラパジャマ衣装にさせていただきました。
あえてちょっと髪形を崩してラフさを出すために、特集では“風”コンセプトに。写っていませんが、実は末澤（誠也）くんもスタジオの送風機に吹かれています。ピンナップ用に、お約束のメガネ姿も。特に、小島（健）くんが“もでけん”大発揮されていたのが印象的でした。その他、表紙での頭コツンなど、撮影ウラバナシはぜひ誌面でチェックしてください！
また、撮影と同時進行で、インスタントカメラで自撮りをお願いするという、出たとこ勝負な賭けも敢行。現像するまでドキドキでしたが、自撮りならではのゆるーい表情とラフな画角がなんだか修学旅行の男の子みたいでかわいいので（小道具でサングラスかけたりしてますが）、ピンナップの表裏くまなくご堪能ください