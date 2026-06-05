元世界２階級制覇王者のルイス・ネリ（31・メキシコ）が元世界３階級制覇王者ジョンリエル・カシメロ（37・フィリピン）との注目の“悪童対決”を前に、また計量オーバーで“ひと騒動”を起こした。再計量でも超過は変わらずだったが、直後、明日朝の当日計量が義務付けられたネリがまさかの飲み物を口に笑顔を浮かべる様子をカメラが捉えており、ファンからは「こいつマジ舐めとるやろ」といった怒りの声も寄せられている。

【映像】体重超過のネリが口にした「まさか」の飲み物

6日、「3150FIGHT 10」での一戦を前に愛知県国際展示場で前日計量に臨んだ両者。契約体重56.2キロに対してネリは1.5キロ超過の57.7キロ。一方の対戦相手のカシメロは200グラム下回る56.0キロで一発クリアした。

その後、2時間の猶予を経て行われたネリの再計量でもネリは1.4キロ超過の57.6キロにとどまった。ネリには試合当日の午前８時に当日計量が義務づけられ、契約体重から10ポンド（約4.5キロ）重い60.8キロを超えた場合に罰金が科されるものの、試合自体は予定通り行われるという。

しかしその再計量後のことだった。スポーツドリンクを口に含んだネリは、さらにコーラを手に取ってグビグビ。その様子をカメラが捉えた映像がABEMAボクシングCHのYouTubeにアップされると、すぐさまファンから「こいつマジ舐めとるやろ」といった怒りの声も寄せられている。

ともあれ、注目は明日朝の当日計量となる。“悪童”ネリがどのような姿で現れるか…推移を見守るとしよう。