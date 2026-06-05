台風6号の進路にそっくり…

今週、台風6号が接近したばかりですが、またしても直撃コースになるのでしょうか？4日発生した「台風のたまご」。心配される今後の進路、そして雨の予想は？

【画像】台風6号と同じような進路？いつどこで雨が降る？雨･風シミュレーション

現在、台湾付近にある熱帯低気圧。「台風のたまご」とも呼ばれますが、次の日曜から月曜にかけて日本を横断する予想です。

このルートと言えば…

今週、東海地方に大雨をもたらした台風6号によく似ているんです。

三重県の尾鷲市では6月の観測史上最大となる535.5ミリを観測したほか、熊野市や伊勢市でも6月の1か月間に匹敵する大雨に。

【画像】この先の雨･風シミュレーションはコチラ

車が水没する被害も…今回の「台風のたまご」は大丈夫？

また、三重県の雲出川と雲出古川に「レベル4氾濫危険警報」が出されたほか、近くの中小河川・赤川でもみるみる水位が上昇。3日午前8時半の段階では、橋の高さギリギリまで水が増えていることがわかります。

県の観測などによりますと、赤川で実際に「氾濫」が発生したわけではありませんが、川の周囲では田畑に水がたまる場所もあり、車が水没してしまう被害も出ていました。

「台風のたまご」は台風に発達することはあるのか？そして、今後の進路はどうなるのでしょうか？

台風のたまご この先の進路は？

【解説】

まずは5日の天気図から見てみましょう。この台湾付近にある熱帯低気圧が“台風のたまご”です。これが5日（金）から6日（土）にかけて、少しずつじわじわと北上してくる見通しです。

今のところですが、熱帯低気圧か台風かというと、熱帯低気圧の状態で北上してくるという見通しになっています。

中心付近の最大風速が17.2メートル以上になると「台風」と呼ぶようになります。熱帯低気圧と台風の違いは、中心付近の風が強いか弱いかです。

この熱帯低気圧は、7日（日）になると、今度は低気圧マークになりました。これは温帯低気圧になる予想となっています。

熱帯低気圧と温帯低気圧の違いは「構造」にあります。



熱帯低気圧というのは、熱帯の暖かい空気だけなんですが、温帯低気圧はあたたかい空気と冷たい空気の構造になっているんです。そもそも違うものなんですが、どちらもあたたかく湿った空気を大量に持っていれば、大雨をもたらすということは変わりありません。

では、この前線を伴った温帯低気圧は、8日（月）はどうなるかというと、東の方に進んでいき、まさに台風6号と同じようなルートを通ってくる見通しとなっています。

6日（土）の雨･風予想は？

どこでどのように雨が降るのか、6日（土）午後6時からの風と雨の予想を見てみます。

進めてみると、じわじわと北上してくる見通しで、活発な雨雲は、渦の東側にあります。そのため、この渦が近づく直前が雨が一番強いと思ってください。さらに進めます。6日（土）の夜は、九州など各地で活発な雨雲がかかりそうです。

【画像】雨はいつどこで降る？雨･風シミュレーション

7日（日）の雨･風予想は？

7日（日）に日付が変わると、だんだんと雨雲が東の方に移動してきて、お昼頃になると東海地方にも雨雲がかかってくる見通しです。まだ温帯低気圧や前線というのはこの東の方にありますが、東海地方も雨が降り出してきそうです。

8日（月）の雨･風予想は？

低気圧というのは反時計回りに風が吹くので、南東方向から湿った空気がぶつかると、三重県南部は南東斜面があるので、雨脚が強まる恐れがあります。

8日（月）に日付が変わって未明から明け方になると、だいぶ雨は上がってくる見通しとなっています。

雨はどこでどのくらい降る？

どこでどれだけ雨が降るのか、現段階の予想では、7日（日）の午前0時から8日（月）の正午にかけて、36時間の雨の予想では、三重南部の尾鷲あたりで200ミリ以上の雨が予想されています。

三重県南部でこれくらいの雨は、雨の季節には結構ありますが、いつもと違うのは、今週、台風6号の影響で大雨になり、まだ水が土の中から抜けきっていません。



そのため、土砂災害が発生しやすくなります。特に三重県にお住まいの方は、7日（日）、8日（月）は土砂災害に注意してください。