知的障害のあるアスリートの社会参加を応援するスポーツの祭典「スペシャルオリンピックス２０２６東京」の開会式が５日、東京・青海のトヨタアリーナ東京で開かれ、歌手のＭＩＳＩＡがパフォーマンスを披露した。

ＭＩＳＩＡは２０１４年のスペシャルオリンピックス福岡で大会公式応援ソング「ＨＯＰＥ＆ＤＲＥＡＭＳ」を担当して以来、長年にわたりスペシャルオリンピックスの活動を支援。チャリティーアルバムやライブの収益の一部を寄付するなど、自身のライフワーク的に同大会に寄り添ってきた。同大会の公式応援ソングには、ＭＩＳＩＡの新曲「太陽のパレード」が起用された。

開会式の終盤にパフォーマンスを行ったＭＩＳＩＡは「ラストダンスあなたと」で登場すると、「開幕おめでとう！」と祭典のスタートを祝福。開会式のビジュアルクリエイティブディレクター・ＴＯＭＯ ＫＯＩＺＵＭＩ氏のデザインした色とりどりの空間で、美しくパワフルな歌声で圧倒した。

「ガムシャラ」を歌い終えると、改めて開幕を祝福し「スペシャルオリンピックスって、みんなで競技をすることも素晴らしいことだし、勝った喜びを分かち合うことも、時には悔しい思いを分かち合うこと、応援し合えるってこともステキなこと」と力説。「私たちはこうやって悲しい気持ちもうれしい気持ちも喜びも、時には悔しい気持ちを分け合うことでもっと強く、優しくなれるんだと思います」と語りかけながら「はんぶんこ」を披露した。

「あなたにスマイル」では会場のアスリートや観客とのコール＆レスポンスも。「太陽のパレード」を千葉・市立柏高校吹奏楽部と力強くコラボレーションすると「明日から力を思いっきり発揮するアスリートのみなさんに大きな拍手を！ 応援してるね！」とアスリートの背中を押した。

開会式には全国から１４００人のアスリートが参加。６日から９つの競技で熱い試合が繰り広げられる。