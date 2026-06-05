男性７人組アイドルグループ「ＩＭＰ．」の基俊介が５日、東京・有楽町のヒューリックホール東京で行われたこの日開幕の舞台「ぴーすおぶせーふ」（２１日まで）のゲネプロ取材会に、トリプル主演を務める元日向坂４６・佐々木美玲、落合モトキと出席した。

前作「ぴーすおぶけーき」に続くドラマとの連動企画第２弾で、今年３〜５月には日本テレビで連続ドラマとして放送された。前作の舞台版は東京のみの上演だったが、今回は２６〜２８日の大阪・梅田芸術劇場シアター・ドラマシティ公演を含めた全２６公演が決定している。

基は「すごく思い入れのある作品」と、ドラマデビュー作の続編に笑顔。コメディーチックな描写が多いが、内容は芯を食っているとし「気楽に見られてほっこりするシーンがたくさんあるアットホームなドラマだけど、僕たちなりに伝えたい思いを背負っている。『３人仲良く集まれてよかったね』ではなく、お客様全てに笑顔になって帰っていただいて、皆様の明日からの活力になれば」と気合を入れた。

舞台と日程が重なるサッカーＷ杯について聞かれると、落合は日本代表戦に気をとられるかのように「その日はお客さんに存分に媚（こ）びていって、絶対的なエクスペリエンスを楽しんでもらいたい。ソワソワしてるから」と謎発言。これに基は苦笑しつつも「変わらず、ですよね。もちろん（日本の）応援はしていただきつつも、こっち側も応援していただきたい」とアピールした。