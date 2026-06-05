離婚した人気タレントが５日にＳＮＳを更新。イケメン男性との２ショットを公開し、反響を呼んでいる。

モデルでタレントの鈴木奈々が、自身のインスタグラムを更新。「マーティンとカップル風写真撮ってみた テーマは『路地裏デート』身長差が良い感じだね 私１５４センチ、マーティン１７７センチ！」とつづり、タレント・マーティンと親密そうに寄り添うショットをアップ。「マーティンとお似合いって言ってもらえるけど、マジで仲良い友達です 事務所が一緒だよー！マーティンはマジで性格が良い！しかも、女性からめっちゃモテるのよ！めちゃめちゃ優しいからね 私とマーティンはリアルガチで友達です」と改めて説明した。

この投稿に「＃カメラマン加藤綾菜＃写真撮るの上手い＃三茶デート」とハッシュタグを付け、「ザ・ドリフターズ」加藤茶の妻でタレントの加藤綾菜が撮影したものだと明かした。

フォロワーは「素敵ですね 綾菜さん撮るの上手い」「ガチのカップルみたい」「嫉妬でいいねが押せません…」「も〜う結婚しちゃえよ」「友達から恋愛になるひといっぱいいるからね 期待してる（笑）」「マジで付き合ってるのかと思った」「マーティンが羨ましい」「お似合いです」「えっめっちゃお似合いなんですけれど」「実はもう出来てるかも」「友達から恋人になる可能性アリ」と絶賛した。

鈴木は２０１４年１月に一般男性と結婚も２１年７月に離婚している。