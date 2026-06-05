漫画家御守リツヒロさんが4月17日に亡くなったことが5日、分かった。ゼロサム編集部やフロースコミックの公式Xが伝えた。

ゼロサム編集部は「訃報 2026年4月17日、御守リツヒロ先生がご逝去されました」と報告。「弊社よりデビューされ、その後『芭喰禄』『ワールドエンド：デバッガー』などをはじめとする、素晴らしい作品をご寄稿いただき、多大なるお力添えを頂いてまいりました。余りにも早い訃報に編集部一同、悲しみの念を禁じ得ません」などとつづった。

またフロースコミックも「読者の皆様へ日頃より『フロースコミック』をご愛読いただき、誠にありがとうございます。媒体にて『悪役令嬢に転生失敗して勝ちヒロインになってしまいました』（原作：柚原テイル先生）をご連載いただいておりました、漫画家の守リツヒロ先生が、去る2026年4月17日に永眠されました」と報告。

「ご闘病中でありながらも、いつも明るく太陽のようなお人柄で、最後まで作品作りに情熱を注いでくださいました。現在前編を公開しております完結1周年記念読み切りの後編につきましても、残り数ページというところまで原稿を描き上げてくださいました。後編の公開等、今後の対応につきましては、決まり次第改めてお知らせいたします」などとつづった。

御守さんは主に少女・女性向け漫画誌で活動し、アクションやファンタジー要素の強い作品を手がけていた。