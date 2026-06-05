元日向坂46の佐々木美玲（26）が5日、都内で、トリプル主演舞台「ぴーすおぶせーふ」（5〜28日、ヒューリックホール東京ほか）ゲネプロ、囲み取材に、IMP．基俊介（29）、落合モトキ（35）と出席した。

同作は2022年に日テレ系ドラマ、2023年に舞台が上演された「ぴーすおぶけーき」のキャスト・スタッフが再集結した新作ドラマ＆舞台連動企画。

初日を迎え、佐々木は「ギリギリまでは緊張していなく、稽古みたいな感じで『がんばるぞ』と思ったけど、やはり舞台に上がるとドキドキがあります」。そして「毎日アドリブの部分も頑張りたい、どんどんレパートリー増やしたい」と意気込んだ。

稽古期間は「みっちり練習」だったと明かし、「良い意味でドラマと舞台を近く感じられる作品」と話した。

舞台の見どころを聞かれると、「最近は“ドロドロ”とか“不倫”とか、多いじゃないですか」と笑いつつ、「そういうのは私も好きなんですけど、その中でこの作品があると、私自身このドラマを愛していたので、3人の感じもゆるっとした空気感で元気になれると思います」とコメント。「舞台でも空気感を楽しんで、パワーを与えられて、背中を押せたらいいなと思います」と語った。