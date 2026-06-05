飼い主さんのそばへ寄り添い、体をスリスリと擦り付けていたワンコ。ところが何気ない言葉を耳にした途端、ショックを受けたかのような表情を見せることとなりました。

話題の投稿は記事執筆時点で53万再生を突破。「心失ってて草」「言葉理解してるｗ」といったコメントが寄せられています。

【動画：抜け毛がすごい犬にスリスリされた女性→毛が付くので『最悪や』と言った結果…言葉を理解している『表情』】

『最悪や』のひと言

TikTokアカウント「pxoxmxu_」に投稿されたのは、白柴の「とぅぶ」ちゃんのお姿。この日、とぅぶちゃんは抜け毛が多い時期だったそうですが、それでも飼い主さんに甘えるようにスリスリと近づいていたのだとか。

ところが体に毛が付いてしまったことから、飼い主さんが冗談まじりに「最悪や～」とひと言。その瞬間から、とぅぶちゃんは絨毯の上で仰向け気味の体勢のままピタリと静止してしまったといいます。

まるでショックを受けたかのような表情

耳を立て、目はどこか遠くを見つめたまま。瞬きこそするものの、体はほとんど動かず、まるで思考停止してしまったかのような姿だったといいます。まるではく製のようになってしまった光景に、飼い主さんが大笑いしてしまうのも無理はありません。

カメラが近づいても表情はほぼ変わらず、独特の哀愁を漂わせ続けるとぅぶちゃん。言葉の意味を本当に理解したのかは分かりませんが、「傷ついてしまったように見える」という絶妙な表情が多くの人のツボを刺激したのでした。

キャベツを楽しみに♡

別の日の投稿では、とぅぶちゃんの食いしん坊な一面も。食事中のテーブル前に座るとぅぶちゃんは、口元をモグモグと動かしながら過ごしていたそうです。そこへ飼い主さんがキャベツを手にすると、とぅぶちゃんの視線はすぐにその先へ向けられたのだとか。

そして差し出されたキャベツを上手にパクリ。食べ始めると夢中でムシャムシャと頬張っていたのだとか。『最悪や』のひと言でフリーズしてしまう姿も、キャベツに視線を向ける食いしん坊な姿も、とぅぶちゃんの素直で愛嬌たっぷりな魅力に心つかまれるのでした。

話題の投稿には「敏感に意味を感じ取るイッヌｗｗ」「スリスリの走馬灯かけめぐらせてる」「結構メンタル来てて草」「めっちゃ遠く見てるやん（笑）」などのコメントが寄せられています。

TikTokアカウント「pxoxmxu_」では、とぅぶちゃんのクスッと笑える日常や愛らしい仕草が投稿されています。表情豊かなとぅぶちゃんの姿に癒やされたい方は、ぜひチェックしてみてください！

写真・動画提供：TikTokアカウント「pxoxmxu_」さま

執筆：りほ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。