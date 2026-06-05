マンチェスター・ユナイテッドの熱狂的サポーターとして知られるフランク・アイレット氏が、かつてのスター選手を彷彿とさせるヘアスタイルに変身し、話題を集めている。



アイレット氏は約2年間にわたり、「マンチェスター・ユナイテッドが公式戦で5連勝するまで髪を切らない」というチャレンジを継続中。その長髪を切ったわけではないが、今回アイレットさんはチケット販売サービスの企画に参加。スタイリストたちの技術によって、アイレットさんはさまざまな髪型への変身を楽しんだ。





特に注目を集めたのが、元イングランド代表のMFデイビッド・ベッカム氏が2002年日韓ワールドカップで披露したモヒカンヘアだ。スタイリストは伸びきった髪を巧みに隠し、サイドを刈り上げたベッカム風モヒカンを再現。アイレット氏はまるで別人のような姿となった。さらに、元イングランド代表のFWクリス・ワドル氏をイメージしたマレットヘアにも挑戦。加えて、1990年イタリアワールドカップで世界的な人気を集めた元コロンビア代表のMFカルロス・バルデラマ氏を彷彿とさせる金髪アフロスタイルにも変身した。アイレット氏は今回の企画について、「髪型へのこだわりについては誰にも負けないと思う。ワールドカップのスターたちの髪型を体験できて本当に楽しかった」とコメント。また、「子どもの頃はベッカムのポスターを部屋に貼っていた。彼のようなプレイをしたいし、彼のようになりたいと思っていた。右足のキックは真似できないけど、少なくともモヒカンだけは体験できた」と笑顔で語った。マンチェスター・ユナイテッドの成績を願いながら伸ばし続けた長髪は、いまやアイレット氏のトレードマークとなっている。今回の変身企画では、その豊かな髪を生かしたユニークな姿が大きな注目を集めることとなった。