◇ラグビー・ＮＴＴリーグワン▽プレーオフトーナメント決勝 神戸―東京ベイ（７日、ＭＵＦＧ国立）

リーグ創設５季目で初優勝を目指す神戸は５日、試合登録メンバー２３人を発表。先発する日本代表ＳＯ李承信共同主将（２５）は神戸市内での練習後、取材に応じ「準決勝が終わってから、チームとしても個人としても、メンタルの部分を含めていい準備ができた。自信しかない」とトップリーグ時代を含めると７季ぶりの日本一へ手応えを口にした。

東京ＳＧとのプレーオフ（ＰＯ）準決勝は前半こそ接戦となったものの、後半に持ち前の攻撃力を爆発させて６９―２３。終わってみれば１１トライを奪う快勝でファイナル進出を決めた。

就任３季目のデイブ・レニーヘッドコーチ（ＨＣ、６２）はＰＯ決勝を最後に退任し、母国ニュージランド代表ＨＣに就任する。昨季から共同主将を務める李は「低迷時に来てチームや神戸の街を愛し、レガシーやカルチャーを一から築いてくれた。個人としても妥協せずに向き合ってくれて、人間としても成長できたと思うし、感謝している。いいパフォーマンスをして送り出したい」と恩返しとなるＶを誓った。

◆神戸の試合登録メンバー

【ＦＷ】

１高尾 時流

２アッシュ・ディクソン

３山下 裕史

４ブロディ・レタリック

５ジェラード・カウリートゥイオティ

６ティエナン・コストリー

７アーディ・サベア

８ワイサケ・ララトゥブア

【ＢＫ】

９上村 樹輝

１０李 承信

１１イノケ・ブルア

１２タリ・イオアサ

１３アントン・レイナートブラウン

１４植田 和磨

１５上ノ坊 駿介

【控え】

１６松岡 賢太

１７前田 翔

１８具 智元

１９小瀧 尚弘

２０ソロモネ・フナキ

２１中嶋 大希

２２ブリン・ガットランド

２３マイケル・リトル