【ラグビー】リーグワン初制覇＆７季ぶり日本一へ神戸・李承信共同主将「自信しかない」７日にＰＯ決勝・東京ベイ戦
◇ラグビー・ＮＴＴリーグワン▽プレーオフトーナメント決勝 神戸―東京ベイ（７日、ＭＵＦＧ国立）
リーグ創設５季目で初優勝を目指す神戸は５日、試合登録メンバー２３人を発表。先発する日本代表ＳＯ李承信共同主将（２５）は神戸市内での練習後、取材に応じ「準決勝が終わってから、チームとしても個人としても、メンタルの部分を含めていい準備ができた。自信しかない」とトップリーグ時代を含めると７季ぶりの日本一へ手応えを口にした。
東京ＳＧとのプレーオフ（ＰＯ）準決勝は前半こそ接戦となったものの、後半に持ち前の攻撃力を爆発させて６９―２３。終わってみれば１１トライを奪う快勝でファイナル進出を決めた。
就任３季目のデイブ・レニーヘッドコーチ（ＨＣ、６２）はＰＯ決勝を最後に退任し、母国ニュージランド代表ＨＣに就任する。昨季から共同主将を務める李は「低迷時に来てチームや神戸の街を愛し、レガシーやカルチャーを一から築いてくれた。個人としても妥協せずに向き合ってくれて、人間としても成長できたと思うし、感謝している。いいパフォーマンスをして送り出したい」と恩返しとなるＶを誓った。
◆神戸の試合登録メンバー
【ＦＷ】
１高尾 時流
２アッシュ・ディクソン
３山下 裕史
４ブロディ・レタリック
５ジェラード・カウリートゥイオティ
６ティエナン・コストリー
７アーディ・サベア
８ワイサケ・ララトゥブア
【ＢＫ】
９上村 樹輝
１０李 承信
１１イノケ・ブルア
１２タリ・イオアサ
１３アントン・レイナートブラウン
１４植田 和磨
１５上ノ坊 駿介
【控え】
１６松岡 賢太
１７前田 翔
１８具 智元
１９小瀧 尚弘
２０ソロモネ・フナキ
２１中嶋 大希
２２ブリン・ガットランド
２３マイケル・リトル