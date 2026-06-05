女優の仲里依紗が５日までに自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。カバンの中身紹介でゲストの俳優・賀来賢人があるものを取り出し、話題になっている。

賀来は「お金がないからコンビニ袋をバッグにしていた」という駆け出し時代のエピソードを明かしながら、愛用している１９５０年代の工具用バッグからボールペンや充電器、キャラクターグッズなどを披露。その中で、「意外だろ」と言いながら取り出したのはまさかの「シール帳」。「子どもに無理やり作らされた」と明かし「俺がいない間にどんどんシールが貼られ、あいつのシール帳に入らないシールがここに貼られている」と子どものシール帳から“一軍落ち”したシールで埋め尽くされたかわいらしい冊子を紹介した。これには仲も「えぇ！？それはやってない！！ずるくない！？」と突っ込み。そんな仲のカバンからは「ニンテンドースイッチ２」が飛び出し、２０２０年に発売され話題となった「どうぶつの森にハマっている！」と話すと賀来は「今！？ヤバ！」と爆笑していた。

コメント欄では「子どものシール帳健気に持ってるパパ賀来賢人やばすぎる」「萌えすぎる。パパいない間に貼る子供もかわいい」「シール帳で好感度爆上がり すてきパパ」「シール帳かわいすぎる 大好き」などの声が寄せられている。

賀来は２０１６年８月に女優・榮倉奈々と結婚。１７年６月に第１子、２１年２月に第２子が誕生したことを発表した。