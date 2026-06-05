【バドミントン】宮崎友花がシーソーゲームに競り負け準々決勝で敗退 山口茜はストレート勝利で4強〈インドネシアオープン〉
◇バドミントン インドネシアオープン2026(2日〜7日、ジャカルタ)
バドミントンの世界ランク9位の宮崎友花選手がインドネシアオープン準々決勝で敗れました。
2回戦で同ランク12位の奥原希望選手を2-1で下すと、5日に同ランク26位の韓国のSIM Yu Jin選手と対決します。第1ゲームでシーソーゲームが続く中競り負け先取されます。第2ゲームは6-7から1点を奪い合う競った戦いに。11-12から4連続ポイントを奪われ差を広げられると、0-2(18-21、15-21)で敗れました。
同3位の山口茜選手は同13位のチャイニーズ・タイペイの選手と対戦し2-0で勝利。ベスト4進出しています。▽女子シングルス 準々決勝
アン・セヨン(韓国) 2-0 Pornpawee CHOCHUWONG(タイ)
(21-19/21-11)
陳雨菲(中国) 2-0 Putri Kusuma WARDANI(インド)
(21-13/22-20)
山口茜 2-0 CHIU Pin-Chian(チャイニーズ・タイペイ)
(21-13/21-12)
宮崎友花 0-2 SIM Yu Jin(韓国)
(18-21/15-21)