交通事故の捜査で行う交通鑑識の能力を向上させるため、警視庁は５日、茨城県牛久市内の民間施設で、交通事故鑑定の専門家を講師とする研修会を開き、乗用車とダミー人形による衝突実験を行った。

この日は、鑑定技術の開発や鑑識に携わる捜査員の教育などを行う民間会社「知能自動車研究所」（茨城県つくばみらい市）代表の山崎俊一さん（７５）が講師を務め、交通捜査課の鑑識係員約２５人が参加した。

鑑識係員らは、歩行者に見立てたダミー人形に車を衝突させ、道路上のタイヤ痕や靴底がこすれた痕などを記録し、衝突時の速度など事故状況の解明に取り組んだ。山崎さんは「タイヤ痕などは現場のより広い範囲で確認を」と助言した。

今回の衝突実験は、ドライバーが前方不注意で歩行者をはねた事故を想定して行われた。実際に居眠りやスマートフォンの操作など「発見の遅れ」が原因で起きた事故は、昨年１年間に都内で発生した人身事故の５７％を占めたという。

同課の高橋哲課長は「都内で起きることが多い事故類型を再現した。最新の事故解析技術を鑑識係員に習得させ、重大事故の発生時に的確な初動捜査を行うことを目的とした」と述べ、「事故の捜査では物的証拠に基づく科学的な解明が必要であり、研修で専門的な知見を習得し、公判を見据えた正確で緻密（ちみつ）な鑑定を行えるようにレベルアップを図りたい」と話した。