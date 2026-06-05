高市首相との緊急会合を終え駆け付けた鈴木氏（左）とあいさつで選挙制度の改善を訴える麻生氏（右）＝１日、横浜市港北区の新横浜プリンスホテル

衆院の議員定数を巡り高市早苗首相（自民党総裁）が「４５議席を比例代表のみで削減」との方針を示したことへの波紋が広がっている。自民内からも「削りやすいところから削る安易な考えだ」（岩屋毅前外相）との疑問や批判が公然と上がった。森英介衆院議長の指名で同院の選挙制度協議会の座長に就く鈴木馨祐前法相（衆院神奈川７区）は早々に苦境に立たされている。

４５議席は現行の総定数（４６５）の１割に相当する。今国会に１割削減の議員立法案を提出することは自民が日本維新の会と連立を組む際の合意事項。維新は自民へ会期末までの実現を迫り「比例のみで削減」との条件も付けていただけに維新にとっては「満額回答」（同党関係者）となる。

野党のみならず自民内にも反発が広がるのは昨年、自民と維新が前回国会に提出した「小選挙区２５・比例２０」の削減法案との整合性がとれないことが背景だ。

中道改革連合の小川淳也代表は５日の定例会見で「小選挙区制の獲得票と獲得議席の乖離（かいり）を放置して比例のみ削減するとの方針は疑問だ」などと指摘。「自民と維新で採決を強行するようなことなどあり得ない」とけん制した。他の野党も反発の声を上げている。