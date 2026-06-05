女優の松田るか（30）が5日、インスタグラムを更新。Xアカウントを何者かに乗っ取られたことをあらためて報告し、注意喚起を行った。

松田は先月26日にもストーリー機能を使って「どなたか存じませんが、私のTwitter垢用アドレスをどうにかして変えた方がいますね、、、アカウント返してください、、、はぁ〜〜」と呼びかけるとともに、Xのサポート窓口に復旧の申し立てを行ったことを報告していた。

しかし5日午後5時現在もアカウント名は何者かに変更されたままの状態で、松田は「気づかれてる方もいらっしゃるとは思いますが…少し前からわたしの公式Xアカウントが何者かによって乗っ取られまして…メールアドレスもパスワードも変えられてしまい、アカウントに入れない状況です。何度もサポートに連絡していますが、『あなたが本人である確認ができませんでした』との回答です」と説明。「今後リプライまたはDMなどでフォローしてくださっている皆様に被害が及ぶ可能性があります」と懸念し、「ここで取り戻せたことを報告するまでは、決してXでimrukaMからのアクションには応えぬ様お願いいたします。勿論フォローも解除していただいて構いません、皆様の安全第一でお願いいたします」と呼びかけた。

「わたしの管理の甘さで沢山の方々にご迷惑をお掛けしてしまうこと、大変反省しております。申し訳ありません」と謝罪し、「引き続きアカウントを取り戻せるように尽力してまいります」と伝えた。「いま持っているすべてのパスワードは変更済みで、X以外には被害が何も及んでいませんのでご安心ください」と説明し、「どうか皆様に大きな被害が及びません様に。本当に気をつけます、申し訳ありませんでした」とつづった。

松田は、2016年より放送された特撮ドラマ『仮面ライダーエグゼイド』（テレビ朝日系）の仮野明日那／ポッピーピポパポ役で注目を集めた。プライベートでは今年1月、劇作家の谷碧仁氏と結婚したことを発表した。