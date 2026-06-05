SEVENTEENドギョム「夢だった」メンバーとの遊園地制服ショット公開「画が強い」「オーラに圧倒される」入隊中のメンバーの姿も
【モデルプレス＝2026/06/05】13人組グループ・SEVENTEEN（セブンティーン）のDK（ドギョム）が6月4日、自身のInstagramを更新。遊園地での制服ショットを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】29歳KPOPイケメン「オーラに圧倒される」兵役メンバーもいる遊園地制服ショット
ドギョムは「制服で遊園地に行くのが夢だったんだけど、付き合ってくれてありがとうメンバーたち」と韓国語でつづり、写真を投稿。白シャツにグレーや黒のパンツを合わせ、ネクタイを着けた制服ショットで、メリーゴーランドの前でメンバーが集合した写真を披露している。現在入隊中のJEONGHAN（ジョンハン）、WONWOO（ウォヌ）、HOSHI（ホシ）も参加し、全員で円陣を組んだり、自撮りで仲の良い様子も公開し「今回はケンカもしないで、みんなで仲良く楽しく遊べてすごく幸せだった！愛してる（笑）」とコメントした。また「次はウジ兄さんも絶対一緒に来よう」と、2025年9月15日より兵役履行中のWOOZI（ウジ）へもメッセージを送っている。
この投稿には「画が強い」「オーラに圧倒される」「最高の写真」「ウジを待ってる」「青春すぎる」「メンバー愛が伝わる」「制服姿が似合いすぎてる」「DKの夢が叶ってよかったね」「みんな可愛すぎ」などと話題となっている。（modelpress編集部）
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【写真】29歳KPOPイケメン「オーラに圧倒される」兵役メンバーもいる遊園地制服ショット
◆ドギョム、メンバーとの制服ショット公開
ドギョムは「制服で遊園地に行くのが夢だったんだけど、付き合ってくれてありがとうメンバーたち」と韓国語でつづり、写真を投稿。白シャツにグレーや黒のパンツを合わせ、ネクタイを着けた制服ショットで、メリーゴーランドの前でメンバーが集合した写真を披露している。現在入隊中のJEONGHAN（ジョンハン）、WONWOO（ウォヌ）、HOSHI（ホシ）も参加し、全員で円陣を組んだり、自撮りで仲の良い様子も公開し「今回はケンカもしないで、みんなで仲良く楽しく遊べてすごく幸せだった！愛してる（笑）」とコメントした。また「次はウジ兄さんも絶対一緒に来よう」と、2025年9月15日より兵役履行中のWOOZI（ウジ）へもメッセージを送っている。
◆ドギョムの投稿に反響
この投稿には「画が強い」「オーラに圧倒される」「最高の写真」「ウジを待ってる」「青春すぎる」「メンバー愛が伝わる」「制服姿が似合いすぎてる」「DKの夢が叶ってよかったね」「みんな可愛すぎ」などと話題となっている。（modelpress編集部）
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