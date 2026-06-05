５日の香港マーケットは、主要９０銘柄で構成されるハンセン指数が前日比２９１．４５ポイント（１．１５％）安の２４９６１．９５ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が６５．２８ポイント（０．７７％）安の８４３６．６３ポイントと３日続落した。ハンセン指数は３月３１日以来、約２カ月ぶりの安値水準に低迷している。売買代金は３４２８億５４０万香港ドル（約７兆円）に拡大した（４日は２７０２億３０４０万香港ドル）。

投資家の慎重スタンスが強まる流れ。米中の指標発表が気がかりだ。米国では今夜、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が金融政策の方向性を決めるうえで重視する５月の雇用統計が発表される。中国では来週９日に５月の貿易統計、１０日に５月の物価統計などが公表される予定だ。また、昨夜の米株市場で半導体などハイテク株が売られたこともマイナス。フィラデルフィア半導体株指数（ＳＯＸ）は２．２％安と、６日ぶりに反落した。指数は朝方、下げ渋る場面がみられたものの、中盤から下げ幅を広げている。（亜州リサーチ編集部）

ハンセン指数の構成銘柄では、ＩＣファウンドリー中国最大手の中芯国際集成電路製造（ＳＭＩＣ：９８１／ＨＫ）が７．２％安、乳製品メーカー中国大手の中国蒙牛乳業（２３１９／ＨＫ）が６．３％安、即席麺・飲料大手の康師傅ＨＤ（３２２／ＨＫ）が６．１％安と下げが目立った。

セクター別では、半導体が安い。ＳＭＩＣのほか、瀾起科技（６８０９／ＨＫ）が９．２％、兆易創新科技集団（３９８６／ＨＫ）が８．０％、上海壁仞科技（６０８２／ＨＫ）が６．５％ずつ下落した。

自動車セクターも急落。蔚来集団（９８６６／ＨＫ）が３．８％安、賽力斯集団（９９２７／ＨＫ）が３．４％安、小鵬集団（９８６８／ＨＫ）が２．２％安で取引を終えた。そのほか、自動運転システムの文遠知行（８００／ＨＫ）が９．６％安、小馬智行（ポニーＡＩ：２０２６／ＨＫ）が８．１％安、ライダー（ＬｉＤＡＲ）の禾賽科技（２５２５／ＨＫ）が４．７％安、図達通（２６６５／ＨＫ）が３．３％安と値を下げている。

発電や設備の電力関連も売られる。華電国際電力（１０７１／ＨＫ）が７．１％安、華能国際電力（９０２／ＨＫ）が２．６％安、華潤電力ＨＤ（８３６／ＨＫ）が２．１％安、ハルビン電気（１１３３／ＨＫ）が４．８％安、東方電気（１０７２／ＨＫ）が４．３％安、上海電気集団（２７２７／ＨＫ）が２．９％安で引けた。

半面、中国の銀行セクターはしっかり。中国建設銀行（９３９／ＨＫ）が２．０％、中信銀行（９９８／ＨＫ）が１．８％、中国工商銀行（１３９８／ＨＫ）が１．６％、招商銀行（３９６８／ＨＫ）が１．２％ずつ上昇した。

本土マーケットは続落。主要指標の上海総合指数は、前日比０．７４％安の４０２７．７４ポイントで取引を終了した。ハイテクが安い。電力、資源・素材、不動産、消費、自動車なども売られた。半面、銀行・保険は高い。海運、通信ネットワーク、メディア・娯楽も買われた。

（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）